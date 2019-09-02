【即市分析】國策支持　海爾電器睇升兩成？

國務院公布20招措施撐內需消費，海爾以其行業龍頭地位，自然屬於受惠之列。公司截至6月30日為止的半年業績表現不過不失，期內收入411.8億元人民幣(下同)，純利18.05億元，按年升8.2%。值得注意的是，公司於7月初宣布出售佛山智能的股權，料淨收益1.61億元，對下半年業績有利。

參考大摩研究報告，該行指海爾第2季的洗衣機及熱水爐銷售按年升7.7%及6.6%，勝預期，料第三及第四季基本面持續改善，公司更宣布股份回購計劃，因而予「增持」評級，目標價25元。

再睇技術走勢，海爾股價於7月中至今營造小圓底，上周五大成交配合飆升9%至20.4元，一舉升穿4月以來的下降軌，MACD牛叉擴闊，技術面向好，短線回吐若守穩20元樓上，有望反覆挑戰22元關。

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