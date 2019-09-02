【午市重點睇】金價回順　人民幣升上7.16水平

●美匯指數於98.82水平上落，港匯企7.8418，圓匯回落至106.18，離岸人民幣(CNH)升上7.1678，歐元企1.0992，英鎊見1.2156。金價高見1,535美元後回順，最新報1,526美元。布油最新企59.01美元，紐油55美元關失而復得。道指期貨跌逾百點。

-華能新能源擬私有化，復牌曾飆20%。

-半年業績大倒退，南海石油曾瀉34%。

-兗州煤業意外派高息，股價曾飆17%。

●【即市分析】

●【大行報告】新奧能源控股股東重組，中金：短期有負面影響。

●香港冇份！上月3家內企海外IPO共籌5.5億元。

●亞洲股市：日韓澳股中段偏軟。

●日本8月製造業採購經理指數(PMI)連續4個月收縮。

●傳比亞迪等中企密謀進軍日本蓄電池市場。

●阿根廷實施資本管制，阻外匯存款流失及貨幣貶值。

●港元拆息︰1個月升至1.98厘，呈三連漲。

●人民幣兌每美元中間價為7.0883，較上日開市價下調4點子，呈五連跌。

-人行不進行逆回購操作。

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.55厘。

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