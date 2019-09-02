【午市重點睇】金價回順 人民幣升上7.16水平
2019年09月02日 12:09
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●美匯指數於98.82水平上落，港匯企7.8418，圓匯回落至106.18，離岸人民幣(CNH)升上7.1678，歐元企1.0992，英鎊見1.2156。金價高見1,535美元後回順，最新報1,526美元。布油最新企59.01美元，紐油55美元關失而復得。道指期貨跌逾百點。
●恒生指數半日跌122點或0.47%，報25,602點，主板成交逾364億港元。國企指數則升3點或0.03%，報10,086點。 https://bit.ly/2LfzmCk
-華能新能源擬私有化，復牌曾飆20%。
-半年業績大倒退，南海石油曾瀉34%。
-兗州煤業意外派高息，股價曾飆17%。
●【即市分析】
-兩手準備沽恒指。 https://bit.ly/2UmwWV4
-國策支持，海爾電器睇升兩成？ https://bit.ly/2LeadHS
●【專家分析】黃瑋傑指不宜追入本地薑股票。 https://bit.ly/2NHITn0
●【大行報告】新奧能源控股股東重組，中金：短期有負面影響。
●A股快報：滬深三大指數半日齊升逾1%。 https://bit.ly/2PCqXgr
●財新中國8月製造業PMI升至50.4，重上盛衰分界線；新增出口訂單指數連續3個月處於收縮區間。 https://bit.ly/2HE12hQ
●香港冇份！上月3家內企海外IPO共籌5.5億元。
●亞洲股市：日韓澳股中段偏軟。
●日本8月製造業採購經理指數(PMI)連續4個月收縮。
●傳比亞迪等中企密謀進軍日本蓄電池市場。
●阿根廷實施資本管制，阻外匯存款流失及貨幣貶值。
●港元拆息︰1個月升至1.98厘，呈三連漲。
●人民幣兌每美元中間價為7.0883，較上日開市價下調4點子，呈五連跌。
-人行不進行逆回購操作。
-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.55厘。
●富戶憂亂局3招自救，按樓套現搬錢走。 https://bit.ly/2MPcLOW
●港元驟成焦點，專家解構7大疑慮。 https://bit.ly/2ZOdgec
●【股民熱話】樓價開始頂唔住，香港地產股有排跌？ https://bit.ly/34gz9G9
●【地產專題】七成屋苑估價下挫，跌得最勁係... https://bit.ly/2NJLr48
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