【瑞通推介】中海油回吐　購證牛證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美互相加徵關稅的措施9月1日起正式實施，但雙方仍計劃在9月進行面對面的貿易談判。道指上周五(8月30日)收報26,403點，升41點。

恒指上周五收報25,724點，升21點，未能企穩10天和20天線，整個8月累跌逾2,000點，跌幅7.4%。周一(9月2日)早段偏軟，跌約100點，曾跌至25,600點之下整固。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾280萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,500萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點。

騰訊控股上周連續3日回購，涉資合計逾1億元，為相隔接近一年後再度出手。股份上周五收升1.44%於324.8元，暫受制於10天線(約328.4元)的阻力，周一早段繼續靠穩，升抵331元。去年集團回購對股價表現幫助不大，今輪回購規模暫時相對小，後市走勢還需觀察。上周五有逾2,900萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流入。

中國海洋石油上半年純利按年增近19%至302億元人民幣，獲大行唱好，指集團盈利勝預期、整體成本按年下跌9%是近年最好。該股上周五收升5.41%，連升3日共漲近7%，接連收復10天和20天線。不過，有颶風上周五靠近美國東南部沿岸地區，市場對原油需求或將減少，拖累紐約期油上周五收跌2.84%，該股周一早段跟隨跌逾2%，回落至11.52元的20線水平附近。上周五有近900萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有近200萬元淨流入。

早前五連跌的舜宇光學，上周尾段連續兩天反彈，收報108.7元，升4%，盤中曾升至111.7元，創52周高。有券商表示，該股可受益於智能手機生產商採用多鏡頭的行業趨勢，另市場憧憬中美繼續貿易談判。然而，港股受壓，該股周一早段亦跟隨略回，曾跌穿108元。上周五分別有20萬和519萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

中國銀行錄半年純利1140.48億元人民幣，按年增長4.55%；不良貸款率1.4%，較去年底少0.02個百分點。管理層指該行上半年資產質素保持穩定，但下半年宏觀經濟環境有挑戰及存在不確定性，料再發債補充資本。該行近日曾跌穿2006年上市時的招股價2.95元，其後回穩，上周五收升1%，盤中高位曾見3元。周一早段續於3元附近爭持，力守10天和20天線水平。上周五分別有49萬和4萬元資金淨流入其好倉和淡倉。

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