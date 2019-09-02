中旅：料酒店9月入住率續跌　會下調房價

財務總監陳皓補充，過去旗下香港酒店的入住率為90%。他未有透露實際數字，但表示7至8月的入住率有所下降，預計9月入住率會續跌。近日客人數量減少，為保持以往水平，會下調房價，但未有透露實際數字。

期內主力客運業務的信德中旅，整體載客量減少，導致經營利潤按年大減94%。總經理兼執行董事蔣洪解釋，利潤自去年開始下降，但符合公司預期。受累港珠澳大橋通車及香港示威影響，打亂商業判斷，難預測客運業務未來走向。他強調香港作為粵港澳大灣區的中心，從旅遊角度考慮，客運業務很重要，未來會加入新組合及變化。

問及公司終止與恒大地產對珠海海泉灣二期項目其他地塊合作開發，蔣表示，「恒大是一間很好的房企」，公司在旅遊業具獨特優勢，有能力開發海泉灣。該終止協議為獲得雙方同意下產生的「和平結果」，表示「恒大也理解」。

公司於8月公布以代價513萬元出售港中旅港澳遊業務100%普通股。陳解釋，證件業務沒有完全退出香港市場，預計旅行社業務的刪減，會為收入帶來7至8億元的影響。

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