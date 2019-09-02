樓價UPDATES：元朗8月成交挫21%　翠峰呎價跌穿8千元

元朗二手樓價回落，有私人屋苑成交呎價跌穿8,000港元水平，比今年中價位再低逾10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區縉城峰2座中高層A室，實用面積約872方呎，三房一套連工人套房間隔，望海景，放盤一星期後，由叫價2,480萬元，累減100萬元或4%，以2,380萬元交吉易主，實用呎價約27,294元。

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九龍區

●長沙灣泓景臺錄本月首宗買賣，該盤1座極高層H室兩房單位，望市景，實用面積約506方呎，以約975萬元放盤約1個月，吸引外區客接洽，雙方議價後減價約95萬元，以880萬元成交，實用呎價約17,391元。

●奧運站維港灣2座低層C室，實用面積約647方呎，套三房間隔，開先叫1,480萬元放售，及後累減142萬或約10%，以1,338萬元交吉易主，實用呎價約20,680元。原業主於2010年6月以約590萬元買入，持貨9年，現帳面獲利約748萬元，單位升值逾1.2倍。

●將軍澳SAVANNAH第3B座中層E室開放式戶，實用面積約331方呎，今年7月叫價650萬元放售，經議價後，減價50萬或約7.7%，以600萬元以交吉沽出，實用呎價約18,127元，原業主於2016年5月以約384萬元購入，持貨約3年，現轉手帳面獲利約216萬元，物業升值約56%。

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新界區

●元朗區8月錄得57宗二手成交，較7月減少約21%，其中翠峰一個單號座數1樓單位，實用面積996方呎，套三房連儲物套房間隔，叫價750萬元，減價30萬元，以720萬元沽出，平均實用呎價7,229元，樓價及呎價均創近年新低。屋苑對上一宗成交於今年中錄得，實用呎價8,257元，是次新成交低約12%。

●元朗爾巒8月共錄得3宗成交，其中菲利堤諾大道7座高層A室，實用面積773方呎，套三房連儲物房間隔，開價945萬元，減價45萬元至900萬元沽出，實用呎價11,643元，新買家首次置業，鍾情屋苑自成一國，見樓價近期由高位回落，且原業主肯減價，快速拍板入市。

●元朗新元朗中心3座中層D室，實用面積約485方呎，兩房間隔，放盤時原叫價700萬元，經一周後，即劈價51.2萬或約7%，以648.8萬元沽出，實用呎價約13,377元。原業主於2012年8月以約180萬元買入，持貨約7年，現轉手帳面獲利約468.8萬元，物業升價逾2.6倍。

●上水中心5座中層C室，實用面積350方呎，兩房間隔，以505萬元易手，實用呎價14,429元，原業主則於2013年以280萬元購入，持貨約6年，是次易手帳面獲利約225萬元離場，單位升值約80.4%。

●馬鞍山迎海．星灣御23座低層A室，實用面積約1,014方呎，四房連套房間隔，望少海景，原業主為外籍人士，3個月前叫價約1,800萬元放售單位，有感近日市況波動，決定減價套現回流原居地，終累減至1,495萬元獲家庭客承接，實用呎價約14,744元，原業主於2016年4月以約1,362.7萬元購入，轉手帳面獲利約132.3萬元，物業升值約9.7%。

●馬鞍山翠擁華庭5座中層B室，實用面積816方呎，套三房間隔，開價約950萬元，議價後減價約20萬元，以930萬元易手，實用呎價11,397元，原業主於2000年以340萬元購入，持貨19年，是次沽出單位帳面獲利約590萬元，升值約1.7倍。

●沙田第一城41座高層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，開價約575萬元，議價後以538萬元易手，實用呎價17,697元，原業主則於1989年以43萬元購入，持貨30年，是次沽出單位帳面獲利495萬元，單位升值約11.5倍。

●沙田居屋愉翠苑H座中層6室，實用面積527方呎，兩房間隔，議價後以已補價自由市場價680萬元易手，實用呎價12,903元，原業主則於2015年以568萬元購入，持貨4年，是次沽出單位獲利112萬元離場，升值約19.7%。

●青衣區8月錄21宗成交，剛踏入9月暫錄得3宗成交，其中海欣花園6座低層D室，實用面積471方呎，兩房間隔，享海景，業主去年曾放盤，後來封盤，今年5月重新放盤，叫價750萬元，8月提價至780萬元，經買家議價後，最終減至730萬元成交，實用呎價15,499元。

●東涌區8月共錄得28宗成交，映灣園佔12宗，踏入9月錄得兩宗成交，包括5座高層B室，實用面積735方呎，套三房間隔，向東北，享機場海景，叫價830萬元，新近減價30萬元，以800萬元沽出，實用呎價10,884元。

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