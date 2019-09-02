【深度解構】多方重擊！數據話你知亞洲製造業有幾大鑊...

中美貿易戰波及全球經濟，亞洲區製造業嚴重下滑，據最新公布的採購經理指數(PMI)顯示，大部分地區的指數均處於收縮區間，即處於50的盛衰分界線之下，前景並不樂觀。更有報道指出，內地冷氣機庫存大增，恐預示着製造業前景黯淡。究竟製造業景氣有幾差？即刻同你睇...

【日韓台持續處收縮區間】

全球第三大經濟體日本周一(2日)公布8月份製造業PMI終值報49.3，低過初值49.5，更連續第4個月處於50的盛衰分界線之下，並為2016年3至8月持續收縮6個月後，最長的一次下滑周期。期內，工廠產出和新訂單持續下降，儘管8月新出口訂單指數升至3月以來最高，但仍是連續第9個月處於收縮狀態，為自2012年4月至2013年2月11個月以來，持續時間最長的一次。

分析指出，由於中美及日韓貿易戰令到需求疲弱，日本製造業活動連續第4個月收縮，前景黯淡。

毗鄰的亞太區「四哥」南韓及「五哥」台灣製造業同樣慘情，根據以私人企業為主的調查機構日經/Markit公布，南韓8月製造業PMI雖然由47.3升至49，但依然是連續第4個月處於收縮水平；台灣製造業PMI則從7月的48.1降至8月的47.9。

【財新中國PMI回升，不過...】

中國內地方面，以私人企業為主的8月財新PMI升至50.4，高於預期兼重上50盛衰分界線，但與上周六(8月31日)以國企為主的官方製造業PMI回落至49.5相比，反映官商數據背馳。因此，有經濟學家警告，勿被財新指標誤導而掩蓋了目前的整體弱勢，主因是財新資料顯示，內地PMI分項中，新增出口訂單指數連續3個月處於收縮區間，8月更錄得去年12月以來最低。

彭博亞洲首席經濟學家舒暢稱，雖然8月份財新PMI指標意外回升，但相信行業的形勢並非真的出現改善，該指數上升主要是受「生產側」的驅動，「需求側」和「企業信心指標」依然表明前景疲弱。

他續稱，財新數據顯示，「供給側」和「需求側」趨勢出現背馳，即產量上升、但新訂單下降；再者，新出口訂單大幅下滑，是更值得留意的事項。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生亦認為，中國經濟景氣度雖然呈現修復，但需求未呈改善、外部需求明顯下降，企業補庫存意願及企業家信心亦未現增強，工業價格水平趨於下降。他補充，雖然中國經濟有短期回暖迹象，但仍具有長期下行壓力，在中美關係不穩定下，逆周期穩增長政策需持續加碼。

【何謂盛衰分界線？】

採購經理指數(PMI)為經濟指標之一，用作監測和預測一個地方的經濟活動。指數以50作為強弱的分界點，高於50代表所屬行業處於擴張水平，低於50則處於收縮；當指數跌至接近40時，就有陷入經濟蕭條的風險。

【製造業近見底回升？恐怕...】

正如上述經濟專家所言，數據「剎那光輝」不代表甚麼，更何況稱不上亮麗。事實上，內地製造業中長期仍是堪憂。

根據日本傳媒報道，中國家庭負債總額已超過6萬億美元，加上經濟明顯放緩，使不少家庭無意欲買新家電，導致相關家電大量滯銷，單是冷氣機就有高達4,860萬部庫存賣不掉，讓長期依賴政府補貼、以維持競爭力的中國家電廠商，面臨經營壓力。

數據顯示，從去年7月到今年6月間，除了今年3月，中國家電銷售數量都低於對上一年同期。與此同時，截至去年底，中國家庭負債總額超過47萬億元人民幣，較2013年增加1.4倍，更佔中國國內生產總值(GDP)約53%，大幅高於2013年的33%。

事實上，過去5年，內地消費者主要透過貸款來買車買樓，債務日益沉重已波及家電銷售。再者，內地政府打擊炒樓，更對家電不利，因買樓後，必然要買家電。

以面積計，去年內地房屋銷售僅增2.2%，遠低於3年前的平均增11.5%，已意味着洗衣機、雪櫃、電視機等銷量下滑...

單是這樣，加上外圍環境不濟，製造業PMI恐怕易跌難升...亞洲「龍頭」中國不佳，周邊地區也休想會表現得很好。

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