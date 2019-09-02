【即市分析】港鐵公司多災多難

老實講，對於投資者，關心的並非政治亦無意評論當中的是非，而係在意所投資的資產是否依舊的穩定可取。如今屬政府背景的港鐵成磨心，政治事件又不斷發酵，睇怕都有排煩，減持係理性的應對之舉。

另一方面，樓價調整、經濟不景，本身就不利港鐵的鐵路上蓋物業發展，估值受壓係難以避免，近期大行便大幅下調地產股資產淨值及盈利預估。也許近日的列車事件，只是加速基金大戶沽貨而已。

睇走勢，港鐵由高位55.75元至今日即市低位43.65元，經已累跌逾兩成，今日更跌穿250日線(44.9元)，總之係弱上加弱。若短線未能迅即收復失地，睇怕股價要落番40至42元水平才有初步支持，若然想發災難財，仲係忍忍手為妙，未有耐到瘋狂大減價濕平的時候。

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