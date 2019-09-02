【市後重點睇】美匯直逼99關 歐元英鎊呈弱
2019年09月02日 16:14
東網電視更多新聞短片
美匯指數攀上98.9水平，港匯企7.8427，圓匯續回落至106.2，離岸人民幣(CNH)穩守7.17，歐元及英鎊呈弱，分別報1.0986及1.2123。金價進一步回軟，見1,522美元。國際油價偏弱，布油報58.29美元，紐油企55.04美元。美股周一(2日)勞動節假期休市，道指期貨最新跌109點。
●市後關注點
-12:00 泰國8月份消費物價指數
-16:00 歐元區8月製造業採購經理指數終值
●港股9月開局欠缺動力，恒生指數日內曾挫逾200點，收市跌幅收窄至98點或0.38%，報25,626點：大市成交僅678億元。https://bit.ly/2LfzmCk
●A股快報：全線升1%至2%，軍工及水泥股領漲。https://bit.ly/2PCqXgr
-A股快報：支持中小銀行IPO，內銀股揚升。
●歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.36%，報7,233點；德國DAX指數升0.11%，報11,952點；法國CAC指數升0.04%，報5,482點。
●【名家貼士】李偉傑：蒙牛乳業可趁低吸納。https://bit.ly/2jSqXJX
●【大師睇市】牛皮待變，下周「爆邊」。https://bit.ly/2ljurpg
●【股匯攻略】中銀滙豐恒生，股價何去何從？https://bit.ly/2jT1cJw
●【即市分析】港鐵公司多災多難。https://bit.ly/2jSvBrl
●三大發鈔行周二推出2018系列百元鈔票。
●中旅：料酒店9月入住率續跌，會下調房價。
●摩通為地產股作壓力測試，樓價有可能跌30%。
●人民幣中間價未見大跌，分析料中國續推刺激政策。
●映日灣首錄交易再未有進展個案。
●8月持牌代理按月減少101人，結束三連升。
●樓市淡靜！未補價公居屋錄55買賣 挫逾兩成。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。