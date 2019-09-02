【市後重點睇】美匯直逼99關　歐元英鎊呈弱

美匯指數攀上98.9水平，港匯企7.8427，圓匯續回落至106.2，離岸人民幣(CNH)穩守7.17，歐元及英鎊呈弱，分別報1.0986及1.2123。金價進一步回軟，見1,522美元。國際油價偏弱，布油報58.29美元，紐油企55.04美元。美股周一(2日)勞動節假期休市，道指期貨最新跌109點。

●市後關注點

-12:00 泰國8月份消費物價指數

-16:00 歐元區8月製造業採購經理指數終值

-A股快報：支持中小銀行IPO，內銀股揚升。

●歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.36%，報7,233點；德國DAX指數升0.11%，報11,952點；法國CAC指數升0.04%，報5,482點。

●三大發鈔行周二推出2018系列百元鈔票。

●中旅：料酒店9月入住率續跌，會下調房價。

●摩通為地產股作壓力測試，樓價有可能跌30%。

●人民幣中間價未見大跌，分析料中國續推刺激政策。

●映日灣首錄交易再未有進展個案。

●8月持牌代理按月減少101人，結束三連升。

●樓市淡靜！未補價公居屋錄55買賣 挫逾兩成。

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