中遠海控：燃油新規對成本影響目前無法估算

他解釋，在中美貿易戰格局不穩定的情況下，最重要是視乎美國的需求。從貨量而言，自去年起由中國至美國貨量持續下降，但由東南亞地區至美國的貨量卻按年增20%。結合其他遠東地區至美國的貨量，按年增2.3%。

國際海事組織(IMO)2020年的低硫油新規，即限制燃油含硫量低於0.5%，料提升現有成本。東方海外航運聯席行政總裁董立均表示，目前已鎖定了80%低硫油使用量，沒有全部鎖定是因為想保持靈活性。

另公司正就徵收燃油附加費，跟客戶進行溝通。他透露，一些客人對於提價的時間表或幅度均有自己想法，會儘快落實。談及新規對燃油成本的影響，目前言之尚早，無法估算。

王海民補充，在未能確保硫化物排放量能否符合國際海事組織(IMO)的規定下，現階段對於只能做小規模試點，屬負責任的表現。目前全球只有35%至36%的船有安裝脫硫裝置，大概至季末或明年才開始安裝，強調目前沒有安裝脫硫裝置的船不會停運。

問及東方海外(00316）於今年4月份以代價17.8億美元(約139.73億港元)，出售美國長堤貨櫃碼頭。董表示，目前正與美國相關的政府機構商議條件，有新發展再向大家公布。

早前中遠海運於7月份聯同10家企業，宣布簽署全球航運商業網絡（GSBN）服務協議，以推動數字航運建設。問到長榮海運及陽明海運退出對協議造成的影響，王海民表示，合作成效並非以參與人數多寡來判斷，數字化為公司長期戰略，相信是行業未來大方向。他又指，數字化目前不會馬上給客戶帶來價值，但長遠可提升用戶體驗效果。

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