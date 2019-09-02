葉氏化工：塗料業務為未來主要增長點

他指出，上半年經營環境具挑戰性，惟樂見經營質素初見成效，而各個業務板塊的成本整合工作在上半年基本完成，包括生產油墨的3間工廠整合至2間等，下半年將集中計劃明年預算，並尋求銷售增長。

葉鈞指，公司收入以人民幣為主，惟借貸集中在本港，人民幣貶值太快對償還外幣債有壓力。為對沖人民幣貶值，在內地利息有所下跌的情況下，將在內地借貸。

主營的溶劑業務營業額及經營溢利分別跌22%及44.4%。他表示，由於溶劑產品價格由原材料價格主導，上半年溶劑產品單價隨原材料價格而下降，故銷售和經營溢利錄得跌幅。近期原材料價格逐步回升，而且下半年一般是傳統旺季，預料有關的經營溢利將於下半年逐步改善。至於位於中國華東泰興的新生產線將於今年第四季投產，產能達55萬噸，將根據市場需求調整產能投入。

展望未來，葉鈞認為，塗料業務會成為公司未來主要增長點，尤言是家庭客戶，而該分部的經銷和零售部分發展空間仍大，日後將投放資源於提升品牌形象，及完善產品分銷渠道，包括向家居設計師或裝修公司推銷或合作銷售塗料產品。現時工業與建築用塗料收入佔比各半。

公司去年增持中國汽車保養連鎖品牌大嘜養車至39%。他表示，今年內未有再增持計劃，目前已在內地開設超過70間門店，其中約55間為直營店，其餘為加盟店，預計年底前門店數量會超過90間，當服務網絡形成後，將以加盟店擴大規模。

他又指，該業務為公司潤滑油業務的延伸，而中國現時汽車存量超過2億架，相信汽車服務行業有龐大發展空間，又不排除與其他相關業務企業合作發展。

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