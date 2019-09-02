全球經貿戰：A股「維穩式」升市　或預示9月樂觀

美國著名財經媒體彭博社報道，中美新一輪關稅於9月1日正式生效，惟協議依然遙不可見，中國經濟同時面臨放緩壓力。不過，在香港和亞太股市紛紛下跌之際，滬綜指周一(9月2日)逆市向上，預示9月A股前景不悲觀。

滬綜指周一創近一周最大升幅，並收復2,900點；創業板指數亦大漲逾2.5%。由於香港社會動盪未見緩和，恒生指數收跌0.4%；日本、新加坡等市場亦告下挫。

美國總統特朗普政府周日(9月1日)正式對大約1,100億美元中國進口商品加徵15%關稅，受影響的消費品包括服裝、鞋類、家用紡織品，以及Apple Watch等科技產品；筆記型電腦和手機等另外大約1,600億美元中國商品關稅加徵日期，則推遲至12月15日。中國亦施以反制措施，分兩批對總計大約750億美元的美國商品徵收額外關稅。

在中美貿易戰升級之際，國務院金融穩定發展委員會於周末召開會議，稱要繼續實施好穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長；並提出要以科創板改革為突破口，加強資本市場頂層設計，完善基礎制度，提高上市公司質量，扎實培育各類機構投資者，為更多長期資金持續入市創造良好條件。分析認為該會釋放「維穩」信號。

華鑫證券分析師嚴凱文表示，關稅的關注度已在A股邊際弱化，低開之後就是買入機會，並吸引長線資金進場，對市場利好，預計未來一、兩周，滬綜指可能高見2,950點左右。

中金公司預計，貨幣政策仍然有進一步寬鬆的必要，9月可能會迎來中期借貸便利(MLF)減息窗口。所謂「MLF」，即人民銀行(中國央行)向特定金融機構提供貸款優息。

彭博社數據顯示，在2009至2018年的10年間，9月全月，滬綜指錄得6次上漲，4次下跌。

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