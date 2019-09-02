滿89歲的「股神」巴菲特　同年輕人講6大信條！

股神巴菲特在過去的星期五年滿89歲，在走過近90個寒暑後，外媒歸納了他多年來，在不同場合與年輕人分享的6大「人生信條」，這些「信條」或足以改變你一生！

●與「對的人」結婚

巴菲特被譽為股神，做投資決定自然了得，不過他稱自己最重要的決定與錢無關，而是與結婚有關。

巴菲特曾講過，生命中最重要的決定，就是選擇誰和你結婚。他認為，應該選比自己更優秀的人作結婚對象。與那類人相戀，自然就會朝成為那類人進發。

如何選到「對的人」？他認為最主要的是雙方在大問題上的想法要一致，別以為結婚以後你能改變對方。

不過，年輕人亦要留意，要找到「對的人」的最佳方法，是你首先也要變成「值得愛上」的人。因為從定義上來說，比自己更優秀的結婚對象絕不是傻瓜。

●投資自己

問到最好的投資，巴菲特認為就是投資自己，他建議年輕人要學會書寫及和面對面交流的技巧，掌握這種技能，可提升自身價值50%。

然後，就是要在年輕時照顧好自己的身心健康，他說：「在這個世界上，你只有一個心靈和一個身體。如果年輕時沒有好好注意，當你年邁時，身體就會搞垮一切。」

投資自己是「不會輸」，不須繳稅，亦不會被通脹所蠶食。

●和「更好」的人做朋友

巴菲特在接受採訪時曾表示，有一件事絕對值得做，就是和那些比自己更出色的菁英相處，這樣就會令你開始變得更像他們。

至於判別這些比自己更優秀的朋友，他認為通常可在一個人身上，找到3個特點：智慧、能量和誠信，但如果找不到最後一種，前兩種就不提也罷。

●為你佩服的人工作

對於工作的選擇，巴菲特曾在他的著作中寄語年輕人，不要因為想令到履歷好看一點，或起薪點稍高，就委屈自己做一些其實不是那麼喜歡的工作、替那些自己根本不認同的人拚命。

做自己喜歡的工作，替你最佩服的人工作，這才是給自己最好的機會。

●不要在意市場的噪音

說到投資，巴菲特認為，投資可以令人變得情緒激動，但頻密地查看股票價格或追看新聞也不能帶來甚麼幫助。世上沒有人能預知市場走向，就算市場似乎陷入困境，最好的策略仍然是保持平穩，擇善堅持下去。

他坦言，自己不太關注經濟學家所說的話，因為從歷史看，經濟學家做投資，並不能讓自己變得富有，但卻有人聽從他們意見買賣股票。

●不用金錢衡量成功與否

巴菲特一直是全世界上最富有的幾個人之一，但他沒有用財富來衡量成功得失，而是用「所獲得的愛」來衡量。他在2008年的一次演講中表示，能獲得無條件的愛，是你能獲得的最大收益。愛是令人難以置信的，更讓人無法擺脫。

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