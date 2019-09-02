修例風波：內地客赴港驟減　呢樣連續32日淨搶購

美國著名財經媒體彭博社報道，雖然香港社會動盪打壓了內地遊客赴港熱情，但股市投資者則掀起「南下搶便宜貨」高潮。

彭博社數據顯示，截至周一(3日)收市，「港股通」連續32個交易日淨買入，創2017年12月以來最長連續流入，累計淨買入額近720億港元。在這一個多月中，恒生指數跌近10%，跑輸了A股滬綜指，也在全球主要指數中「倒數」。

面對跌市，內地投資者「愈跌愈買」，看好港股低估值入場機會，特別是較少受到香港局勢影響的中資H股。目前香港國企指數的預測市盈率僅7.8倍，處於歷史較低範圍，更低於滬綜指的近11倍。恒生A/H股溢價指數在上月中旬更觸及逾一年半來最高(即香港H股較內地A股更便宜)，目前報128.63點，代表A股較H股仍貴近30%。

華鑫證券表示，南向資金一直流入港股，主要是看到了「折讓」空間，買入的主要是中資股，性價比在近期下跌之後高了很多。

中金公司在8月30日的報告中稱，今年以來，南向資金增持最多的5隻股票是建設銀行、騰訊控股、 中國太保、工商銀行，以及中國平安。

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