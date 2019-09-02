【9月貨幣戰？】全球經濟數據開局愁雲慘霧

對於全球經濟前景來說，9月是關鍵日子，因包括歐、美、英、日、澳洲在內的主要央行將會議息，加上中國隨時出招，貨幣戰恐一觸即發。更不堪的是，9月一開局，世界各地都傳來經濟噩耗，使貨幣戰發生的機會上升！

【亞洲：南韓】

亞太區經濟排名第四，僅次於中國、日本、印度的南韓出口再次受創。當地周日(9月1日)公布，8月出口較按年減少13.6%，至442億美元，為連續9個月下跌。

當中，南韓經濟「命脈」的半導體按年減少30.7%。若以出口地區來看，對中國、美國、日本等國家出口，分別按年減少21.3%、6.7%和6.2%。

當地出口有「全球經濟晴雨表」之稱，因製造的產品主要是出口為主，數據不理想反映全球經濟前景仍黯淡。當地央行已表明，再減息機會大。

【亞洲：印度】

亞太區「三哥」印度上周公布，今年第2季經濟增速僅5%，創2013年以來最低，並大幅低於市場估計的5.7%；相比之下，2018年第2季經濟增長達8%，表現傲視全球。市場分析指，這明顯預示着當地央行會更進取減息。

【亞洲：日本】

根據國際機構IHS Markit周一(9月2日)公布的數據顯示，亞太區第2大經濟體、主要反映私人企業的日本製造業採購經理指數(PMI)，從7月的49.4降至8月的49.3，連續8個月收縮。數字低於50反映製造業衰退。

日本央行將於香港時間9月19日早上11時左右公布議息結果。

【亞洲：台灣】

IHS Markit周一(9月2日)公布，亞太區第5大經濟體台灣製造業PMI從7月的48.1，降至8月的47.9。數字低於50反映製造業衰退。

【亞洲：中國】

根據中國財新與IHS Markit周一(9月2日)聯合發布的數據顯示，亞太區最大經濟體、全球「二哥」的中國製造業PMI從7月的49.9，升至8月的50.4，創下3月以來新高，似乎表明主要反映私人企業的中國製造業再次恢復擴張，惟國家統計局8月31日公布的官方製造業PMI則降至49.5，反映大型企業仍萎縮。

上周有分析指出，中國人民銀行(即中國央行)有機會在9月中旬減息。

【亞洲：印尼等】

IHS Markit周一(9月2日)公布，南亞最大經濟體、經濟總量高於台灣的印尼製造業PMI也進一步萎縮，8月降至49，創2017年7月以來最低，並低於7月的49.6。菲律賓、泰國、緬甸的擴張速度也放緩。

印尼央行上月已減息，為連續兩個月有行動，超過市場預期。

馬來西亞和越南則將於9月3日公布PMI數據。

【歐洲：英國】

英國周一(9月2日)公布，受到「脫歐」威脅及全球經濟不明朗影響，當地製造業採購經理指數(PMI)跌至2012年7月以來最差、即下滑速度7年最快，反映第3季經濟恐受創。由於英國第2季經濟已按季收縮，意味着當地經濟很大機會連縮兩季，技術上陷入衰退。

數據顯示，反映私人企業為主的IHS Markit/CIPS公布，英國8月製造業PMI由7月的48，再降至47.4，與市場預期回升至48.4有明顯差別；其中，消費品跌勢為2009年2月以來最快。

由於數字再遠離50盛衰分界線，意味着製造業進一步萎縮，該行業佔英國整體經濟增長比例約10%。

當地央行將在香港時間9月19日晚上7時宣布議息結果。

【南美：阿根廷】

阿根廷繼續陷入債務違約危機。外媒報道，阿根廷政府周日(9月1日)宣布，授權予央行實施資本管制，以阻止外匯存款繼續流失以及當地貨幣披索暴跌。

根據央行聲明，該行為出口商設定5天的外匯收益匯回期限，所有機構須獲得央行授權方能在外匯市場購買美元，用於外貿則除外。另外，阿根廷個人每月購買美元不得超過10,000美元。

由於央行試圖償還短期債務，並減緩披索急跌，單單上周四及周五(8月29至30日)便使用了約30億美元的外匯儲備。目前，阿根廷外匯儲備只剩下不足150億美元，若然持續流失恐怕面臨耗盡的風險。阿根廷披索方面，8月全月兌每美元已大幅貶值26%，今年以來累貶36%，表現差絕新興市場貨幣。

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