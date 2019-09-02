金管局陳德霖︰特別鍾意以粵劇作主題嘅100元新鈔

金管局總裁陳德霖指，喺2018年新鈔中，特別鍾意以粵劇作主題嘅100元鈔票，透露根據可靠消息，訪問嘉賓之一嘅滙豐銀行香港區行政總裁施穎茵「好唱得」，係一名粵劇高手，並訪問其設計理念。

施穎茵介紹指，粵劇係香港獨有文化，而愛情為劇中重要元素，今次將一對情侶於庭園邂逅場面呈現喺100元鈔票上，除咗希望令人感到粵劇溫馨優雅，亦同我地生活息息相關。鈔票上仲有涼亭及梅花樹，兩樣嘢都經常於粵劇中出現。

她提到，今次100元新鈔，喺先以水彩畫勾劃出粵劇演員嘅服飾、表情及造手等，再刻印到分鈔票上，設計亦得到八和會館及演藝學院戲劇系學生等等專家幫手畀意見，真係誠意之作。

至於渣打嘅100元新鈔亦有一對男女置於鈔票中間，陳德霖笑指，根據未證實嘅消息，鈔票中疑似公主的肖像，與渣打香港執行董事兼香港區行政總裁禤惠儀有幾分相似。禤惠儀就澄清，相中人唔係佢，不過鈔票的確以公主及駙馬作主題，兩人為一對年輕粵劇演員。

她指，粵劇界有好多前輩用心栽培粵劇人才，鈔票創作期間得到唔少粵劇前輩，甚至名人羅家英給予意見，希望100元新鈔可以帶出傳承及創新的概念。至於人物背後既建築係西九文化區戲曲中心，冀突出該中心係世界一流嘅粵劇表演場地。最後仲有個小秘密，如果將5張不同面值嘅鈔票合併，就可以睇到獅子山全貌，希望帶出香港人奮鬥同埋拼搏嘅精神。

陳德霖指，最後中銀香港既100元新鈔較為不同，圖中只有一個粵劇花旦。中銀香港董事長兼總裁高迎欣解釋，花旦於粵劇人物中最為突出，而且顏色絢麗及妝容奪目，頭飾及服飾等亦令人印象深刻。設計師用特殊的創作方法將細節呈現，並把花旦形象同埋粵劇魅力喺鈔票上表現出黎。

陳德霖提醒市民，聽日就可以換新鈔，如果想要記得早啲去銀行排隊，買完放喺手上欣賞吓鈔票設計，可以睇得更加細緻。

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