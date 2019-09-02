全球經貿戰：港企透露不止搬出中國　更要...

外國傳媒報道，面對中美貿易戰不斷升級，並變得愈來愈難觸摸，有接受訪問的香港成衣製造商表示，業務「重中之重」是必須更靈活及有對沖能力。

客戶包括Coach和Paul Smith等時尚品牌的香港成衣企業Lever Style主席司徒志仁(Stanley Szeto)稱，該公司為應對貿易戰，不會僅僅簡單地將生產基地遷出中國，而是要尋找更有效地分散供應鏈風險及持續尋求對沖的方法，因眾所周知，美國總統特朗普2020年很容易會作出對越南加徵關稅的決定，又或者對其他國家實施禁運。

因此，他稱，應付貿易戰的關鍵是盡可能靈活和敏捷，例如該公司正尋找更多國家，以分散地緣政治風險及降低成本。他透露，公司在10年前，是全部產品都在中國生產，但隨着成本增加，已將大部分生產線遷到別國，目前在越南、柬埔寨，以及印尼等都有生產線。

除了搬廠，該公司也試圖改變管理方式，例如與地區生產夥伴合作，而非「獨資」。他說：「以往是人們建廠、並花數年時間買地，再建造設施和招聘員工，但現在我們正尋找更多樣化的方式。」

不過，他也承認，成衣是勞動密集型產業，可能會限制了業務靈活性，「勞動密集程度愈高，就愈難分散供應鏈，故我們一直評估和尋找能帶來成本效益和靈活性的最佳組合。」

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