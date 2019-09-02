新股專輯：未有盈收生科企永泰生物製藥申請港上市

續有未有盈收生物科技企業赴港上市。中國細胞免疫治療生物醫藥公司永泰生物製藥向聯交所遞交上市申請，為現時申請仍生效的第7間未有盈收生物企業。建銀國際及國信證券為聯席保薦人。

該公司目前擁有10條產品管線，其中一種用於治療肝癌的藥物EAL處臨床試驗二期，亦為中國唯一獲准進入實體瘤治療二期臨床試驗的免疫細胞產品；研發團隊有111名職員。

據初步招股文件，截今2019年6月底止半年，虧損按年擴大2.59倍至5,053.3萬元人民幣(下同)；收入為69.9萬元，按年升88.91%，主要來自提供細胞凍存服務，佔比50.8%，期內並沒有商品收入。研發開支按年增長1.06倍至2338.4萬元。

是次集資所得將用於加快EAL在進行的臨床試驗及商業化；擴大EAL的臨床適應症；其他產品的臨床試驗和開發；營運資金及其他一般企業用途。

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