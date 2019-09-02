新股專輯：捷信已通過上市聆訊 料成今年最大新股
2019年09月02日 18:38
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捷克消費金融企業捷信集團(Home Credit Group)已通過聯交所上市聆訊。市場消息指，其於本周展開上市前預路演，料集資約15億美元(約117億港元)，有望超越今年4月26日上市的中國券商申萬宏源(06806)，成為香港今年最大型新股。申萬宏源最終集資規模90.89億元。
值得留意的是，香港交易所(00388)最新戰略規劃其中一個重點是吸引海外公司來港上市，並於5月新增荷蘭及奧地利為認可的上市註冊司法地區。捷信為首隻以荷蘭為上市註冊司法地區的新股。
資料顯示，捷信成立於1997年，總部設於荷蘭，透過網上及實體分銷網絡向客戶提供銷售點貸款、現金貸款及循環貸款產品，業務覆蓋中東歐、南亞及東南亞地區，包括中國、俄羅斯、捷克、菲律賓等地，已服務逾1.19億名客戶。該公司目前中國、印度、印尼、越南、菲律賓、捷克及斯洛伐克持有消費金融牌照，並在俄羅斯、哈薩克及捷克持有銀行牌照。
截至2019年6月底止半年，撇除剝離業務，該公司經營收入按年增長8.89%至21.06億歐元(下同)，期內溢利錄3.27億元，按年大增7.17倍，不良貸款比率為8.2%，較2019年底減0.2個百分點。
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