新股專輯：捷信已通過上市聆訊　料成今年最大新股

資料顯示，捷信成立於1997年，總部設於荷蘭，透過網上及實體分銷網絡向客戶提供銷售點貸款、現金貸款及循環貸款產品，業務覆蓋中東歐、南亞及東南亞地區，包括中國、俄羅斯、捷克、菲律賓等地，已服務逾1.19億名客戶。該公司目前中國、印度、印尼、越南、菲律賓、捷克及斯洛伐克持有消費金融牌照，並在俄羅斯、哈薩克及捷克持有銀行牌照。

截至2019年6月底止半年，撇除剝離業務，該公司經營收入按年增長8.89%至21.06億歐元(下同)，期內溢利錄3.27億元，按年大增7.17倍，不良貸款比率為8.2%，較2019年底減0.2個百分點。

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