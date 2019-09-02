理財Campus：智能手機龍頭　激戰鬥錢景

蘋果公司(Apple Inc.)(美股：AAPL)下周二舉行發布會，預期會推出三款新iPhone。三星電子(韓股：005930)首部摺疊屏手機Galaxy Fold改良後亦傳今周面世，再加上5G手機陸續出籠，本月起，智能手機市場再度變得熱鬧，到底投資者如何發掘相關契機？

●Apple：服務增長料成催化劑

Apple近年每逢9月發布新一代iPhone，今年有傳手機採用三鏡頭等。中環資產投資董事陳嘉銓指，今年是近十年來最少人談論九月發布會的，一來三鏡頭不是甚麼大事，三星手機已有四鏡頭規格，再者有5G功能的iPhone最快要等明年，皆削弱了市場對今次新機的期望。

市場研究機構Gartner近日發布今年次季智能手機全球銷售數據，三星以及華為的智能手機銷量分別按年增長3.8%和16.4%，iPhone銷量同期卻按年下跌13.8%，主因內地市場銷售不佳。

他表示，iPhone的高定價難以搶佔新興市場份額，但在成熟市場的銷售亦難以大幅增長，因此Apple的股價催化劑是看服務上的增長，包括串流音樂平台Apple Music、流動支付Apple Pay，以及計劃在今年秋季推出的Apple TV+電影和電視訂閱服務等。訂閱收入穩定兼有較高邊際利潤率，潛在增長空間亦較大。另外，集團近期在藍牙耳機AirPods和智能手錶Apple Watch的銷售增長較快，亦是業務亮點。

現時Apple在華生產的AirPods、Apple Watch等已經受新一輪15%關稅影響，iPhone、iPad等則獲豁免至12月。Apple現時的市盈率約17.7倍，估值略低於標普500指數，不貴但亦不算吸引。

另外，有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟預期，Apple股價短期會於190至220美元區間內橫行(上周五收報208.74美元)，因公司直接受關稅打擊、新產品面對微軟產品的競爭、以及如果美國總統特朗普落實強制美企撤離中國，Apple將面臨極大困難和成本上升問題。

●三星電子：日本銷量危恐累季績

三星Galaxy Fold早前因設計問題而需暫緩上市計劃，有傳改良版今周五重推。陳嘉銓表示，其銷售情況對公司的整體盈利影響微，因預期一百萬部的產量，遠少於集團一年智能電話出貨量數億部。不過，對公司估值可能有利，因讓市場知道公司已具備做摺機的技術。

他指影響三星盈利和股價的兩個重要因素，是DRAM(動態隨機存取記憶體)的價格和旗艦機Galaxy Note 10系列的銷售表現。其中，三星上季在日本的手機銷售不俗，但因近期南韓被日本剔出獲得貿易便利的「白名單」，預期三星今季在日本的手機銷量會大跌，今季業績不會好。以現時股份市帳率一倍看，反映大家對股份前景不高，短期未見催化劑炒上。

●手機設備股：中港板塊具上升動力

惟由於摺疊屏手機良率低、成本高、售價貴等，料短期難進行大規模量產，因此對公司基本面實際幫助有限。隨着未來全球柔性顯示屏產能集中在中國，上述兩間內地龍頭公司的技術和規模優勢將顯現。

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