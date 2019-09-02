理財Campus：智能手機龍頭 激戰鬥錢景
2019年09月02日 19:08
東網電視更多新聞短片
蘋果公司(Apple Inc.)(美股：AAPL)下周二舉行發布會，預期會推出三款新iPhone。三星電子(韓股：005930)首部摺疊屏手機Galaxy Fold改良後亦傳今周面世，再加上5G手機陸續出籠，本月起，智能手機市場再度變得熱鬧，到底投資者如何發掘相關契機？
●Apple：服務增長料成催化劑
Apple近年每逢9月發布新一代iPhone，今年有傳手機採用三鏡頭等。中環資產投資董事陳嘉銓指，今年是近十年來最少人談論九月發布會的，一來三鏡頭不是甚麼大事，三星手機已有四鏡頭規格，再者有5G功能的iPhone最快要等明年，皆削弱了市場對今次新機的期望。
市場研究機構Gartner近日發布今年次季智能手機全球銷售數據，三星以及華為的智能手機銷量分別按年增長3.8%和16.4%，iPhone銷量同期卻按年下跌13.8%，主因內地市場銷售不佳。
他表示，iPhone的高定價難以搶佔新興市場份額，但在成熟市場的銷售亦難以大幅增長，因此Apple的股價催化劑是看服務上的增長，包括串流音樂平台Apple Music、流動支付Apple Pay，以及計劃在今年秋季推出的Apple TV+電影和電視訂閱服務等。訂閱收入穩定兼有較高邊際利潤率，潛在增長空間亦較大。另外，集團近期在藍牙耳機AirPods和智能手錶Apple Watch的銷售增長較快，亦是業務亮點。
現時Apple在華生產的AirPods、Apple Watch等已經受新一輪15%關稅影響，iPhone、iPad等則獲豁免至12月。Apple現時的市盈率約17.7倍，估值略低於標普500指數，不貴但亦不算吸引。
另外，有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟預期，Apple股價短期會於190至220美元區間內橫行(上周五收報208.74美元)，因公司直接受關稅打擊、新產品面對微軟產品的競爭、以及如果美國總統特朗普落實強制美企撤離中國，Apple將面臨極大困難和成本上升問題。
●三星電子：日本銷量危恐累季績
三星Galaxy Fold早前因設計問題而需暫緩上市計劃，有傳改良版今周五重推。陳嘉銓表示，其銷售情況對公司的整體盈利影響微，因預期一百萬部的產量，遠少於集團一年智能電話出貨量數億部。不過，對公司估值可能有利，因讓市場知道公司已具備做摺機的技術。
他指影響三星盈利和股價的兩個重要因素，是DRAM(動態隨機存取記憶體)的價格和旗艦機Galaxy Note 10系列的銷售表現。其中，三星上季在日本的手機銷售不俗，但因近期南韓被日本剔出獲得貿易便利的「白名單」，預期三星今季在日本的手機銷量會大跌，今季業績不會好。以現時股份市帳率一倍看，反映大家對股份前景不高，短期未見催化劑炒上。
●手機設備股：中港板塊具上升動力
手機股以外，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為手機設備股是危中有機。只要新iPhone和零件為市場帶來驚喜，現價較低殘的瑞聲科技(02018)或有短期反彈。三星和華為等推新機，舜宇光學科技(02382)和丘鈦科技(01478)近月出貨量有不俗增長，管理層對下半年指引亦樂觀，同樣有短炒機會。
惟由於摺疊屏手機良率低、成本高、售價貴等，料短期難進行大規模量產，因此對公司基本面實際幫助有限。隨着未來全球柔性顯示屏產能集中在中國，上述兩間內地龍頭公司的技術和規模優勢將顯現。
現時內地已有數款5G手機開售，包括華為和三星的手機，5G概念股亦被投資者關注。陳嘉銓指，該行有財務權益的深南電路(002916.SZ)近期股價創新高，主要受惠資金炒作5G建設進程加快，帶動其PCB(印刷電路板)產品需求。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。