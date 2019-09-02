緣份到！李寧揾到新CEO 原來腳頭咁好
2019年09月02日 19:42
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李寧(02331)由創辦人「體操王子」李寧本人做代理行政總裁，代咗近4年半，如今終於搵到新CEO！公司周一宣布，委任之前喺南韓Uniqlo做CEO嘅高坂武史，做聯席行政總裁及執行董事，即日生效。
呢位高坂係就係日籍，但並唔係日裔，查實佢係華人，原名錢煒，畢業於日本關西學院大學，時年48歲。佢1996年加入Uniqlo母公司迅銷(06288)，於該公司不同部門及多個亞洲地區工作過，之後分別於2001年及2005年出任中國Uniqlo嘅副總經理及首席運營官，於內地市場開拓及管理方面有超過15年經驗。
呢幾年，小記睇住私募基金TPG合夥人金珍君2012年入主李寧公司，至2015年中金氏全退，由「體操王子」話番事。王子做代理CEO呢4年幾來，記者問親幾時請到新CEO，王子就呻「始終CEO唔係咁易變出來，要啲緣分」。
嗱！今時終於緣份到，王子是否可以鬆一鬆？照睇就唔係嘞，事關王子同時會調任，與高坂一齊做公司聯席行政總裁。兩人點分工？王子就係「集團總體把控及策略規劃，繼續與管理團隊一起領導公司的經營發展」，高坂工作重點就係「集團運營方面」。
計小記話，做人嘅嘢，先唔講實力，淨是腳頭好就已經贏晒。高坂一嚟，公司股價周一最多飆近5%，高見24.3元，創近9年盤中新高，收市仍升4.75%，報24.25元。公司市值單日漲咗成25.39億元，相比下，高坂嘅聯席行政總裁年薪1,000萬元人仔只係濕濕碎！
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