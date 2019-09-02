點名批評！特朗普：聽克魯格曼講就注定「死得」

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「自從我當選後，為我們的國家創造了數以萬億美元計的價值，股市累積上升了50%以上。如果你跟隨克魯格曼的建議，將表現得十分差劣，並會覺得憤怒及受傷害，但他永不會！」

克魯格曼(Paul Krugman)是諾貝爾經濟學獎得主，並為美國《紐約時報》專欄作家，一直狠批特朗普施政，更認為他會輸掉貿易戰。

他在7月時表示，特朗普發動貿易戰以來，始終未能如願迫使中國屈服，主要有3個原因！

首先，特朗普聲稱貿易戰很容易贏，只是自大心理作祟。美國不是唯一一個具有獨特文化、歷史，以及身分的國家，很多國家寧願花重金防衛，也不會花一毫子討好美國，中國根本不會同意美國這種「屈辱投降」的協議。

第二，特朗普自詡為「關稅人」，大談美國第25任總統麥金利(William McKinley)時期(1890年)下的關稅政策，根本就是活在過去，與現實脫節。現時是全球化，製造產業鏈跨越全球，而且一環扣一環。對中國加徵關稅，只會迫使企業將產能搬至越南或其他亞洲國家，而不是美國。

最後，民調也顯示特朗普打貿易戰不受歡迎。中國受關稅威脅，可能會減少向美國買貨，繼而影響美國農民，而農民是特朗普競選連任的重要票倉，將成為他進一步發動貿易戰的顧忌。

克魯格曼警告，特朗普的貿易戰恐變成「政治消耗戰」，比中國領導人更難維持。

另外，他又不斷強調，債券市場出現的信號正預示「明年某時段或之後很大機會陷入經濟衰退」。

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