修例風波：樓市冰封代理陷困境　料淘汰8000人

社會亂局未止，令樓市交投萎縮，地產代理經營陷入困境。單是本港其中兩間大型代理行，上月已合共虧損達5,000萬元。其中，中原地產香港住宅部的生意創近五年來最差。該行指，未來數月市況未許樂觀，至今年底更有機會多達約6,000至8,000代理被淘汰，整個行業勢進入「冰河時期」。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，旗下本港住宅部上月佣金收入僅約1.7億元，較七月所錄約2.7億元大跌約1億元或約37%。以每月約2億元保本線計算，單月虧損約3,000萬元。

他直言，即使不少發展商正部署推盤，但本月生意亦未必有轉機，二手交投量料會繼續低位徘徊。若未來數月市況仍未見起色，情況將較2008年金融海嘯時更差。

陳氏又強調，目前已向分店業主要求減租三至四成，但暫時尚未裁員，公司會觀望至年底，屆時「無數」的前線經紀將會被淘汰，全行料多達三至四成代理將流失。

其他代理行8月業績亦「見紅」。利嘉閣地產總裁廖偉強透露，公司每月佣金收入須逾1億元才「有錢賺」，但上月收入只有約8,000萬元，按月跌逾27%，全月錄得虧損。而該月整體二手市場料僅錄約1,000宗交易，比「沙士」時更差，勢創單月歷史新低。

他坦言，9月經營環境仍然困難，預期全月一手交投量會少於1,000宗，即使二手業主願意減價，惟買賣不會大升。廖氏估計，年底前樓價可能下跌一成，將抵銷年初至今約8%的升幅，令全年樓價由升轉跌。

事實上，地產代理人數連升3個月後回落，據地產代理監管局資料，截至8月底持牌代理人數有39,774人，按月少101人。以市場預計八月整體樓宇買賣登記約5,157宗計，上月平均7.7名代理爭一張單，情況較7月平均6.3人明顯惡化，是今年2月後最激烈。

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