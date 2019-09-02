新奧能源主席︰股權重組有協同效益

王玉鎖周一(2日)上午召開分析員會議。大和引述王氏稱，氣源供應穩定性是日後爭奪城市燃氣項目和直接向大型工商用戶售氣的重要因素，而交易整合他系內上游(產氣)和下游(分銷)業務，因此會增強新奧能源獲取項目的能力，而新奧生態的管理團隊亦有助於新奧能源的營運管理。交易細節將於大約兩周內公布。

花旗認為，王玉鎖實際上是用新奧能源股份增強了對新奧生態的控制，因此交易應該解讀為他對新奧能源前景樂觀。

交銀國際亦稱，交易涉及的股份市值約300億元人民幣，預計新奧生態方面要大量發行新股收購該批股份，令王氏在新奧生態持股升至50%以上，因此繼續控制新奧能源，而交易也不見得會令新奧能源的增長前景「走樣」。該行維持新奧能源「買入」評級，目標價100元。

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