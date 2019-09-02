夜市UPDATES：道指期貨挫逾百　港夜期低水170點

美股周一(9月2日)因勞動節假期休市，惟在颶風威脅及中美雙方已互相開徵新一輪關稅下，外圍股市偏弱，港股期指夜市目前報25,457點，跌48點，低水170點；道指期貨則跌130點。

由於美國金融市場休市，美國紐約原油和布蘭特期油將分別於香港時間周二(9月3日)凌晨1時及1時30分提早休市；美股期貨亦會於凌晨1時休市。

不過，美國總統特朗普並沒有放假，除了緊貼颶風消息，最新又不忘吹噓充份就業和不斷上漲的股市，是他管理經濟的成果。然而，投資者將重點關注周五(9月6日)出爐的非農就業數據，因7月非農就業報告顯示，製造商已削減工時。

歐洲方面，英國各派圍繞脫歐議題的紛爭進入白熱化之際，英國8月製造業PMI數據創7年新低，加重了英鎊頹勢，兌美元一度跌至1.2045。另外，消息指，英國部分議員打算在短期內通過一項法律，阻止無協議脫歐；與此同時，英國首相府正討論是否允許議會提前大選。

受到經濟數據疲弱影響，歐元兌美元跌至2017年5月以來最低，殘見1.0958，即歐元兌港元弱見8.5937，增加了市場對歐央行下周四(9月12日)大幅放水的預期。歐元弱勢則刺激歐股向好，英股升1.23%；德股升0.1%；法股升0.11%。

在資金逃脫歐洲下，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數高見99.13，為2017年5月以來最高，並拖累澳元兌美元重返2009年3月以來低位，報0.6714，即澳元兌港元弱見5.2654。

值得關注的是，阿根廷再次陷入債務違約危機，當地政府周日(9月1日)授權予央行實施資本管制，以阻止外匯存款繼續流失及貨幣披索暴跌。阿根廷披索周一(2日)開市後大幅波動，兌每美元曾貶值至60.5，接近歷史低位，之後又曾急升9%，見53.88，及後於57水平徘徊。

【21:31】美股周一(9月2日)假期休市，在颶風吹襲恐對經濟造成廣泛破壞，加上中美貿易談判前景未明朗下，目前道指期貨跌109點。港股夜期跟隨偏軟，報25,480點，跌25點，低水147點。

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