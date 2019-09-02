心酸的揭秘！北韓經濟僅靠這些「維生」...

美國經濟制裁對北韓打擊有多大？早前有報道指，該國去年經濟很可能萎縮逾5%，為1997年「大饑荒」以來最惡劣。外國傳媒最近報道，在制裁下，北韓賴以為生的經濟產物就剩餘假髮、繪畫等不受影響的產品，惟價值低得可憐。

報道指出，在制裁下，北韓對中國的依賴大幅加重，依賴度從2012年的87%，升到去年的95.8%，主因是北韓愈來愈倚賴將不受制裁影響的輕工業產品賣到中國，例如假髮、假睫毛等。不過，令人心酸的是，一個工人一天只能製作一副半的假髮，而一個假髮的交付價只有14元人民幣，但已是北韓很珍貴的收入來源。

另外，繪畫也成為北韓重要收入，一位北韓畫家平均每個月可畫5幅畫，每幅畫可賺800元人民幣，但落到中國手中，每幅畫則以數千、甚至上萬元人民幣售出，可想而知北韓工藝十分廉價，平均價格僅中國繪畫的1/10，但品質非常高。

此外，北韓也想重點發展旅遊業，惟成效需時。

數據顯示，在美國制裁下，2017年北韓煤礦出口額達4.14億美元，但2018年瀉至1,300萬美元。雖然假髮等其他產品大幅增長了1.59倍，但價格低廉，去年出口額只得2,400萬美元。

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