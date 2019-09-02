樓價UPDATES︰栢蕙苑做價跌穿千萬　寶林邨劈兩成六

鰂魚涌栢蕙苑錄本月首宗買賣，做價跌穿一千萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●受市況回落影響，向來做價較穩健的港島區屋苑，亦出現吸引價個案。栢蕙苑康栢閣低層F室，實用面積590方呎，僅以975萬元易手，實用呎價16,525元。

●北角海璇2座中層A室，屬四房雙套間隔，向西北望維港海景，實用面積1,599方呎。業主以約12.8萬元放租3個月，議價後減8,000元，獲公司客以12萬元承租，實用呎租75元。若以業主去年一月購入價約9,513萬元計，回報率約1.5厘。

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九龍區

●尖沙咀名鑄錄得一宗大額租務個案，一個極高層複式戶，實用面積1,974方呎，以三個套房設計，享維港海景。由於物業基座連接購物商場，吸引內地人士以18萬元承租，實用呎租91.2元。

●將軍澳居屋富康花園7座高層K室同類單位，實用面積431方呎，上月初放盤開價488萬元，劈至483萬元獲綠表客購入，實用呎價約11,206元。而該類單位對上一宗售價達約495萬元，是次成交低約2.4%。原業主持貨僅約3年，帳面獲利約175萬元。

●同區寶林邨寶勤樓中層34室，實用面積355方呎，早於4月在未補價市場開價298萬元放售，先後累減76萬元後，獲外區白居二買家以222萬元承接，減幅近26%，實用呎價約6,254元。

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