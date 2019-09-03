歐股收市向好 馬莎百貨挫逾1%

歐股收市向好，英國富時100指數收報7,281點，升74點或1.04%；法國CAC指數收報5,493點，升12點或0.23%；德國DAX指數收報11,953點，升14點或0.12%。

英國各黨派圍繞脫歐議題的紛爭白熱化，最新有指英國議會議員準備提出一項新法律，迫使英國首相約翰遜尋求將英國脫歐限期再延三個月。英鎊兌美元急挫0.83%，報1.2055。

市場關注踏入9月份，美國對華最新一輪關稅正式實施，中國的報復關稅亦隨即生效。周一(9月2日)為美國勞工節假期，金融市場休市一天。

個股方面，德國房地產公司TLG Immobilien表示正在評估與競爭對手Aroundtown的潛在合併後，將以約10.2億歐元，買入後者9.9%股權。Aroundtown股價全日跌3.22%。

英國公司馬莎百貨股價收挫1.38%，此前該公司銷售的一款百香果雞尾酒飲料，因名字涉及不雅訊息而被監管機構勒令改名。

總部位於瑞士的跨國人力資源公司Adecco Group股價則上漲1.84%。

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