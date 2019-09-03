胡孟青：壓住港股的三座大山

港股充斥壞消息，唯一賣點僅僅是調整過急，可能帶來的一個市場情緒擺動反彈力而已。對於甚麼島型頂、終極死亡交叉等等負面技術信號指標，事到如今，只能夠說一句：既來之則安之。即使是踏入熊市，聰明的投資者，只要善於捕捉機會，也總會找到好東西、好主題吧。

整個8月份，港股累積跌逾二千點，以跌幅計，更是芸芸主要市場之冠。9月狂想曲，當然就是反彈吧！可是，港股最大問題仍然在於經濟、盈利及政治。

從經濟表現而言，步入技術上的衰弱，幾乎已是篤定會發生。評級機構標準普爾說得沒有錯，經濟影響之下，政府有可能錄得多年以來首次綜合赤字，印象之中，對上一次已是十幾年前的事。政府赤字或者未必與股市存在直接關係，惟不要忘記，赤字情況一旦被評級機構發酵，本港以至企業的信貸評級就會受到影響。

如果港股的大落後，主因是政治因素的話，未來市況走勢就更加難料，理由在於這已不限於示威活動會否平息，而是之後的信心重建問題，筆者對此不表樂觀。

獨立股評人 胡孟青

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