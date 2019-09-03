林嘉麒：恒指短線具反彈空間

8月終於算捱過，恒指全月跌2,053點，月內波幅2,855點。算跌得多？不是！以下跌點數及月波幅計，未及5月的2,798點及3,231點。慶幸的是，過去兩次，月跌幅有這樣大的，下一個月恒指都有可以反彈。

當然，歷史不一定會重演，而且反彈完也可以再跌過。今年5月跌了2,798點後，6月份反彈1,641點，反彈了一半左右；去年10月跌了2,800點後，11月亦反彈約一半，升了1,522點。剛過去的8月跌了2,053點，希望今個月可以略為反彈，一半的也有一千點吧，即升至26,700點水平。

上周四提及，恒指的大阻力位於26,000點，說時遲，那時快，上周五就裂口高開，以26,011點開市，也是全日最高位，最終收於25,724點。值得留意的是，周五的陰燭回補了大部分上周一遺留下的下跌裂口，某程度上重複了今年7月19日的以大陽燭回補下跌裂口的情況。後來，恒指就失守了島形頂的頸線，跌穿當時的50天線，同時28,000點也不保。因此，就算9月可以反彈，中長線未見得好，投資者要額外小心。

踏入9月，焦點有很多，打頭陣有9月1日中美雙方向對方互相加徵額外關稅。不過，A股昨日股市卻做好，滬綜指更突破了8月份初的高位。儘管加徵關稅加深了局勢的緊張，而且8月份的PMI數據整體略差過市場預期，惟國務院金融穩定發展委員會上周六定調了下一階段金融工作的重點，支撐內地股市做好。

工作重點包括：研究金融支援實體經濟、深化金融體制改革、加強投資者合法權益保護等問題部署有關工作。會議亦指出，要加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度，下大力氣疏通貨幣政策傳導。繼續實施好穩健貨幣政策，實施積極的財政政策，以科創板改革為突破口，加強資本市場頂層設計，完善基礎制度，提高上市公司品質，扎實培育各類機構投資者，為更多長期資金持續入市創造良好條件。

雖然，這些金融工作重點大多數耳熟能詳，但對現階段的股市有鼓舞作用，情況就像上星期中方正式宣布向美方加徵關稅後一樣，同時推出國辦廿條刺激以穩經濟相同。A股市場正憧憬着中央救經濟，估計此樂觀情緒有利A股短期走勢。

港股方面，情況並不樂觀。即使A股回穩，也未可抵銷香港近期的亂局，在投資者憂慮的情緒下，估計入市意欲不大，長線未至，只有短線資金博短炒。情況像8月份的15日及26日，恒指兩日開市裂口下跌，跌幅過多了，就會出現反彈，反彈了又見阻力。

另外，要留意上周四出現的小黃金交叉，10天線升穿了20天線。但是，在周五的陰燭影響下，兩者再度會聚一起，技術走勢已成另一阻力（大約在25,830至25,880點）。期望的是，中美雙方月內再次見面的消息可帶動氣氛，而美聯儲在月內議息，假若再放鴿也可以利好大市氣氛。反彈是會的，惟不是見底。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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