古勝：炒H股私有化難度高
2019年09月03日 00:08
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華能新能源獲大股東提出私有化，股價急飆逾兩成，並帶動同業股份做好。
港股高低波幅唔到160點，成交得678億元，又係悶局一場。老古都喺嗰句，作為炒家，若然基本因素差，寧願個市快啲調整，一來正正路路炒落都有利可圖，二來估值重估得夠皮，之後氣氛回穩市況自然會有反彈，咁就有操作空間，總好過依家咁半生不死，買又買唔落手，搞到好、淡都難做，大家一齊呆坐，等穀種食盡為止！
大行摩通話香港地產股由高位下跌咗19%，但都仲未反映不確定因素，又同多隻地產及收租股進行壓力測試，假設住宅樓價跌三成，寫字樓租金跌四成，得出結論係，信和置業(00083)、希慎興業(00014)、太古地產(01972)及九龍倉置業(01997)股價仍有下行風險。未知是否受相關消息影響，信置股價昨日急跌逾3%，恒生地產分類指數亦跌了1.5%收場。
老古仲係覺得，呢十幾年中、港兩地經濟更緊密連繫之下，香港樓市得以飆到歷史新高，好大程度與低息環境下大批內地資金進駐鎖死咗一定比例的市場供應，令市場供需失衡問題更嚴重有關。不過，如果在內地投資者眼中，香港與內地城市已沒有分別，錢搵錢的機會亦唔多，咁呢啲資金好自然會選擇另選安全地。小弟至今仍未知道港股同港樓個底喺邊，就係睇唔通內地資金動向，求神拜佛保佑香港一國兩制不動搖，內地經濟真係穩如泰山，否則香港真正大禍臨頭！
昨日港股一個新現象，就係H股人氣上升。兩大消息，其一乃傳來華能新能源(00958)被提出私有化建議，股價急飆逾兩成，成交大增至逾4.4億元。連帶其他風電股都有番啲起色，龍源電力(00916)、大唐新能源(01798)及華電福新(00816)亦升3至5%。另一個消息就是中期業績意外地派發高息的兗州煤業(01171)，股價飆升18%，連帶中國神華(01088)為升3%。
目前中資股估值低迷，其中大股東股比例高的股份，確有炒作私有化的條件。早前有中資券商出過一份報告，呼籲關注有機會被私有化的H股和紅籌股，包括城建設計(01599)、紅星美凱龍(01528)、新華文軒(00811)、大昌行集團(01828)及中遠海運國際(00517)。老古就認為，間公司本身舊資產係好嘢但估值低迷、大股東揸住大比重持股兼且手頭有錢，先至可以促成到私有化的契機。所以博私有化，都係可遇不可求！
東方產經專欄作者 古勝
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