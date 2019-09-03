古勝：炒H股私有化難度高

港股高低波幅唔到160點，成交得678億元，又係悶局一場。老古都喺嗰句，作為炒家，若然基本因素差，寧願個市快啲調整，一來正正路路炒落都有利可圖，二來估值重估得夠皮，之後氣氛回穩市況自然會有反彈，咁就有操作空間，總好過依家咁半生不死，買又買唔落手，搞到好、淡都難做，大家一齊呆坐，等穀種食盡為止！

老古仲係覺得，呢十幾年中、港兩地經濟更緊密連繫之下，香港樓市得以飆到歷史新高，好大程度與低息環境下大批內地資金進駐鎖死咗一定比例的市場供應，令市場供需失衡問題更嚴重有關。不過，如果在內地投資者眼中，香港與內地城市已沒有分別，錢搵錢的機會亦唔多，咁呢啲資金好自然會選擇另選安全地。小弟至今仍未知道港股同港樓個底喺邊，就係睇唔通內地資金動向，求神拜佛保佑香港一國兩制不動搖，內地經濟真係穩如泰山，否則香港真正大禍臨頭！

東方產經專欄作者 古勝

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