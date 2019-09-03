李秀恒：日韓相爭　誰能得利?

近幾個月的國際關係發展可謂是波譎雲詭，難以預測。在中美貿易糾紛僵持不下、英國脫歐懸而未決，以及美伊關係緊張的情況下，日本與南韓也爆發半導體大戰，而且還有愈演愈烈之勢。

日本今年7月在毫無預警的情況下，對出口到南韓的三種半導體核心原材料（氟聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫）實施嚴格的管制，之後又將南韓從可靠貿易夥伴的「白名單」國家中剔除。日本的舉動激起南韓的強烈反彈，不但也把日本從貿易「白名單」剔除，還宣布不再與日本續簽《軍事情報保護協定》，以及在與日本有主權爭議的「獨島」(日本稱為「竹島」)進行大規模防禦演習。

日韓兩國交惡不僅在政治上影響到美日韓三國同盟及東北亞局勢，在經濟層面上，由於兩國在全球半導體產業鏈中佔據了很大的比重，因此全球半導體產業供應鏈及電子消費品產業亦恐受到波及，對世界經濟造成的震盪，可能不亞於英國脫歐和中美貿易糾紛。

事實上，中美貿易僵局和英國脫歐問題拉鋸已久，國際社會有時間準備可能發生的局面，盡量減低負面影響。惟日韓關係在不到兩個月的時間內急速惡化，一下子便從商品出口限制的層面，上升至國家尊嚴和國家安全層面，事出突然，國際社會一時間都不知如何應對。事關日本目前是全球半導體核心原材料主要輸出國，市場佔有率超過七成。南韓則是半導體成品主要出口國，製造手機和智能電視所需的OLED面板(有機發光二極體)和快閃記憶體的全球市佔率排名第一。兩大半導體強國相爭，勢必會影響到全球電子消費品產業的供應鏈，有機會累及全球科技企業的發展。

日韓的半導體大戰，有可能演變成損害全球經濟的「黑天鵝」事件，但是世事常常是「危中有機」。日韓之爭，誰能得益？首先，在日韓互設出口限制後，兩國均有聲音指可向台灣購買原材料和半導體成品，以減輕出口限制的影響。台灣生產商亦積極研究向日韓出貨的可行性，希望可從中獲益。粵港澳大灣區內也不乏半導體科技公司，若能把握機會，搶佔半導體和電子消費產品產業供應鏈的市場份額，不但可從中得益，亦可加快大灣區建設國際科技創新中心的步伐，減輕中美貿易糾紛所帶來的經濟影響。

李秀恒

香港經貿商會會長

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