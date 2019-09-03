中信銀行(國際)：歐元偏弱　後市不容樂觀

美國上周五公布7月個人消費支出物價指數按月上升0.2%，按年升1.4%，兩者均符合預期；密歇根大學8月消費信心指數為89.8，低於預期，亦為2012年以來最大按月跌幅。雖然經濟數據表現參差，但中美兩國展露恢復談判意願，帶動美元指數上升至98.835。

德國消費者物價調和指數(HICP)8月同比上升1.0%，為2016年11月以來的最低水平，也是連續第4個月遠低於歐洲央行設定的接近但低於2%的目標。歐洲經濟數據欠佳，加上美國總統特朗普批評聯儲局沒有阻止歐元貶值的言論，使歐元匯價受壓，兩年來首次跌穿1.1關至1.0990美元。

市場普遍預期歐洲央行在本月的議息會議後會宣布推出一系列刺激經濟措施，歐洲央行行長提名人拉加德亦表示，鑑於當前環境充滿挑戰且仍有減息空間，歐洲央行需要準備好在必要時採取行動。歐洲經濟放緩加上如果刺激經濟措施的規模遠超預期，歐元會處於弱勢，後市亦不樂觀。歐元兌美元有機會下試1.0950，目標是1.0820。

中信銀行(國際)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你