東方日報B2：地產股累瀉19% 摩通憂有排跌
2019年09月03日 00:14
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恒指跌近百點，摩根大通更看淡地產股前景，全線調低目標價。
摩根大通看淡香港地產股前景，直言即使股價已自高位回落19%，但仍未全面反映不明朗因素，包括中美貿易戰及香港政治事件或拖累經濟表現。該行更以「最熊」情景進行壓力測試，結果只有六隻地產股仍能維持確信增持的投資評級，四隻降至減持、兩隻降至中性，並全線調低地產股目標價近7%至逾42%。
摩通指，「最熊」情景下，樓價與收入比率由目前14倍下跌至長期平均數10倍，意味香港住宅樓價會下跌30%；若現時香港社會動盪不安，令到訪港旅客消費大減70%，本地消費亦減少10%，香港零售銷售貨值料下跌約三成，商舖租金可能要下跌30%。
該行又表示，目前香港核心商業區寫字樓租金較新加坡高出160%，倘香港出現不可預見的信心危機，估計有部分跨國公司會遷離香港，兩地租金差距的溢價將會縮窄至60%，重返1997年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯時相若水平，意味着香港寫字樓租金要由目前水平下跌40%。
摩通強調，上述預測並非該行基本假設，只是目前的下行風險難以量化，因為香港政治風波持續時間屬未知之數。
然而，該行表示，若果按照上述「最熊」情景進行壓力測試，信和置業(00083)、希慎興業(00014)、太古地產(01972)及九龍倉置業(01997)股價續有下行風險，因此調低其投資評級至減持，並將嘉里建設(00683)及會德豐(00020)投資評級下調至中性。新鴻基地產(00016)則因股價已經累積了一定跌幅，故將其投資評級由減持上調至中性。
滙豐環球研究亦為地產股進行敏感度分析，倘香港樓價下跌一成，香港地產發展商的每股資產淨值將跌2%，明年及後年度盈利或下降5.2%及7.1%。不過，樓市將繼續呈兩極化，即一手新盤及小型住宅續有承接，二手住宅及豪宅銷售表現將疲弱，看好新地、信置及會德豐。
市況方面，在地產股、高息股及公用股偏軟拖累下，恒生指數周一早段曾經下跌222點，低見25,502點，但在騰訊控股(00700)力挺之下，恒指收市「跌少截」，報25,626點，僅下跌98點。由於內地股市做好，國企指數先跌後回穩，收市微漲20點，報10,103點。港股沽空近120.94億元，沽空比率17.83%。
全日有914隻股份下跌，信置、新地及九龍倉置業分別下跌3.39%、2.79%及2.36%。此外，長江基建(01038)、中電(00002)及領展(00823)分別下跌2.84%、2.15%及2.1%。
另方面，八月份澳門博彩收入創逾三年來最大按年跌幅，濠賭股周一跌勢明顯，澳博控股(00880)、永利澳門(01128)分別挫2.83%及2.42%；金沙中國(01928)及美高梅中國(02282)雙雙挫逾2%。摩根士丹利表示，濠賭股需要貴賓業務回升，以及中場生意增幅不低於一成，才能支持股價反彈。
相反，騰訊收報331.2元，逆市升1.97%。香港交易所(00388)資料顯示，騰訊周一以每股326.4至331.4元回購11萬股，涉資近3,629萬元。過去四個交易日該公司已斥資近1.53億元，合共回購47.22萬股。
對於後市，正榮金融業務部副總裁郭家耀指，香港社會事件未露曙光，目前地產股撈底言之尚早，加上觀望中美貿易談判進展，預期恒指9月份仍於25,000至26,000點間波動，宜保存50%現金作日後部署。
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