東方日報B2：地產股累瀉19%　摩通憂有排跌

摩根大通看淡香港地產股前景，直言即使股價已自高位回落19%，但仍未全面反映不明朗因素，包括中美貿易戰及香港政治事件或拖累經濟表現。該行更以「最熊」情景進行壓力測試，結果只有六隻地產股仍能維持確信增持的投資評級，四隻降至減持、兩隻降至中性，並全線調低地產股目標價近7%至逾42%。

摩通指，「最熊」情景下，樓價與收入比率由目前14倍下跌至長期平均數10倍，意味香港住宅樓價會下跌30%；若現時香港社會動盪不安，令到訪港旅客消費大減70%，本地消費亦減少10%，香港零售銷售貨值料下跌約三成，商舖租金可能要下跌30%。

該行又表示，目前香港核心商業區寫字樓租金較新加坡高出160%，倘香港出現不可預見的信心危機，估計有部分跨國公司會遷離香港，兩地租金差距的溢價將會縮窄至60%，重返1997年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯時相若水平，意味着香港寫字樓租金要由目前水平下跌40%。

摩通強調，上述預測並非該行基本假設，只是目前的下行風險難以量化，因為香港政治風波持續時間屬未知之數。

滙豐環球研究亦為地產股進行敏感度分析，倘香港樓價下跌一成，香港地產發展商的每股資產淨值將跌2%，明年及後年度盈利或下降5.2%及7.1%。不過，樓市將繼續呈兩極化，即一手新盤及小型住宅續有承接，二手住宅及豪宅銷售表現將疲弱，看好新地、信置及會德豐。

對於後市，正榮金融業務部副總裁郭家耀指，香港社會事件未露曙光，目前地產股撈底言之尚早，加上觀望中美貿易談判進展，預期恒指9月份仍於25,000至26,000點間波動，宜保存50%現金作日後部署。

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