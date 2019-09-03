歐宸銘：中港股市走勢恐背馳

最新的經濟數據顯示，中國8月官方製造業PMI為49.5，低於市場預期的49.6，並創下13年以來同期新低，反映出製造業景氣持續疲弱。香港7月份零售額同比下跌11.4%，連續6個月下跌，而澳門博彩收入同比連續兩個月下跌，8月份跌幅擴大至8.6%，為2016年5月以來最大跌幅。

經濟不景的訊息畢竟於去年10月開始發酵，中美貿易談判破裂，美債息倒掛以及中國經濟面臨下行壓力等等，各種的利淡因素陸續浮現在環球市場當中。香港作為國際金融中心，其定位一直於各大國的利益關係中周旋，目前內在價值逐步受到外圍因素牽引，基本面轉差，大有可能減低投資者入市或作長期投資的意欲。中美於9月1日如期對雙方加徵關稅，市場普遍看淡後市，或再試上月低位24,900點。

於恒指升力不繼的情況下，A股則愈升愈有。A股8月上旬見2,733點低位後，一直拾級向上，直至昨日更衝高至2,900點水平。富時羅素指數上周新納入87隻A股，並將納入因子升至15%，加上MSCI的擴容和眾多的國策支持，包括減稅降費，刺激內需以及國二十條等，A股近期勢如破竹，若然成交配合的話，短期內可看高一線，以突破3,000為目標。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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