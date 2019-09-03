道指期貨急跌229點　納指期貨挫逾1%

美國股市周一(2日)因勞工節假期休市，惟在颶風威脅及中美雙方已互相開徵新一輪關稅下，外圍股市偏弱，道指期貨收於26,177點，跌229點或0.86%；標指期貨收於2,898，跌26點或0.88%；納指期貨收於7,612點，跌78點或1.02%。

美國總統特朗普並沒有放假，除了緊貼颶風消息，最新又不忘吹噓充份就業和不斷上漲的股市，是他管理經濟的成果。然而，投資者將重點關注周五(9月6日)出爐的非農就業數據，因7月非農就業報告顯示，製造商已削減工時。

XM Investment Research分析師Raffi Boyadjian表示，相信特朗普在最後一刻取消對華關稅的可能性很低，因此投資者擔心關稅打擊資產市場的程度，會比之前的更加嚴重。

外媒報道指，中美貿易代表正致力達成協議，但雙方在取得共識方面仍然面臨壓力。

瑞銀的報告則認為，雖然貿易戰令市場波動增加，但隨着時間推進，有兩個因素愈來愈明顯。首先，中美貿戰傾向升級，而非降級；第二是不確定性急增，主要由於貿易戰正打擊經濟。

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