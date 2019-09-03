【市前重點睇】人民幣未止跌　油價偏軟

●美匯指數反覆企98.91水平；離岸人民幣(CNH)見7.1965，再創歷史新低；港匯報7.8423；圓匯企106.19；英鎊跌至1.2062；歐元弱見1.0965。金價於1,526美元上落。布油失守59美元，紐油跌穿55美元。道指期貨跌逾百點。

●外媒報道指，中美貿易代表正致力達成協議，但雙方在取得共識方面仍然面臨壓力。

-中國商務部指出，在世貿組織爭端解決機制下，起訴美國對華3,000億美元輸美產品中第一批加徵15%關稅措施。

●美國總統特朗普稱，充分就業及不斷上升的股市，是他管理經濟的成果。

●美國股市周一(9月2日)因勞工節假期休市，惟在颶風威脅及中美雙方已互相開徵新一輪關稅下，外圍股市偏弱，道指期貨收於26,177點，跌229點或0.86%；標指期貨收於2,898，跌26點或0.88%；納指期貨收於7,612點，跌78點或1.02%。

●紐約期油於電子交易時段收於54.77美元，跌0.33美元或0.6%；布蘭特期油收報每桶58.66美元，跌0.59美元或1%。

●即月恒生指數夜期收報25,351點，跌154點，低水276點，成交15,476張。

●紐約期金於電子交易時段收報每安士1,531.9美元，升8.9美元或0.58%。

●英國富時100指數收報7,281點，升74點或1.04%；法國CAC指數收報5,493點，升12點或0.23%；德國DAX指數收報11,953點，升14點或0.12%。

●英國各黨派圍繞脫歐議題的紛爭白熱化，最新有指英國議會議員準備提出一項新法律，逼使英國首相約翰遜尋求將脫歐限期再延長3個月，至明年1月31日。

-約翰遜威脅若在本周議會表決中受挫，將尋求於10月14日提前大選。

-英鎊兌美元隔夜急挫0.99%，低見1.2036。

●英國製造業採購經理指數(PMI)8月創2012年以來最大幅度收縮，企業樂觀情緒降至紀錄低位。

●南韓8月居民消費價格指數(CPI)按年持平，創有紀錄以來最低水平。

●傳中化集團和中國石油集團等8家中外公司組成財團，籌集1,500萬美元資金，用於搭建支持石油貿易的區塊鏈平台。

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