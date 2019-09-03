【股民熱話】港鐵公司仍適合上市嗎？

這幾年，港鐵的班次延誤和工程醜聞，凸顯公司管治的嚴重缺失。作為一家上市私營化機構，6月以來港鐵處理問題的手法，更像是一個政府機構，缺乏透明度，結果變成磨心，車站設施被大肆破壞，行車和乘客安全亦成疑，股東資產得不到保障，兩面不討好，股價捱沽無可避免，過去不到兩個月公司市值已蒸發超過744億元。最怕情況沒有最壞只有更壞，難怪罵聲四起！

早前傳來港鐵因沙中線工程項目不斷延期，更因相關的工程撥備，弄得要發盈警，整班高管對工程的監督缺失責無旁貸，表現令股東和公眾極為失望，這一點該不存在爭議。作為一家上市公司，港鐵要向股東負責，鐵路票價以商業模式經營；港鐵也有政府的照顧，有鐵路上蓋物業發展收益分成，而新鐵路建築費由港府支付，港鐵不過是項目經理，收取管理費用。顯見，港鐵幾近是一家沒有風險的公營服務機構，業務穩賺不賠，但卻高薪厚職聘用一班表現不稱職的高層，到底是為了甚麼？

另一角度，隨着香港樓價開始調整，港鐵的地產業務亦自然會受到影響。未來數年，香港新樓供應不多，港鐵是其中一個主要來源。可如今香港資產價格開始走下坡，但礙於要支持港府實現全年住屋供應需要，以港鐵的股東背景，只得全力支持，不得囤積居奇，即使樓價跌緊，都要展開項目應市。如是者，港鐵未來幾年的物業發展利潤前景，將面臨重估的壓力會比其他私營發展商大，小股東亦無話可說。

再結合這個月內港鐵在社會風波所擔當的角色，服務話停就停，乘客安全和車站資產利益得不到保障，用家不滿意，小股東亦覺不妥當。始終擁有公共服務與商業機構的雙重身份，既攞政府資源又要求利潤最大化，當公、私兩者利益現矛盾，必定有利益要被犧牲。

以現時港鐵市值2,708億元，以及政府持股75%計，全數收購流通股份的成本約677億元，這個多月港鐵市值蒸發都唔止呢條數！反正如今庫房並不缺錢，港府常說要紓解民困，那何不將港鐵私有化，撤銷上市地位，將之納入運輸部門由公務員班子來統領運作，名正言順，更有效做好其提供公營服務的角色，讓其能更好地發揮社會效益。此後票價不用再與商業利潤掛鈎，票價視乎市民負擔能力而定，有助減輕市民尤其係基層的生活開支，真正惠及民生。

東方產經專欄作者帥哥

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