亞洲股市：日股升4點　韓澳股偏軟

美股周一(9月2日)休市，亞洲股市個別發展，日本日經225指數曾升42點或0.2%，高見20,662點，收市升幅收窄至4點或0.02%，報20,625點。

住友金屬礦山升1.83%。印尼將由2020年1月1日起停止出口鎳礦石，較最初計劃提前兩年，刺激鎳價抽升，與鎳相關的公司股價上升。

鈴木汽車持平。公司印度電單車8月銷量按年升2.2%至71,631架。另日產汽車升1.3%

大型連鎖百貨公司高島屋(Takashimaya)跌0.76%。公司8月13間百貨店銷售額按年增3.8%。

南韓首爾綜合指數則跌3點或0.18%，報1,965點，低位曾跌9點或0.46%，見1,960點。南韓8月居民消費價格指數(CPI)按年持平，創有紀錄以來最低水平，預期升0.2%。

澳洲悉尼普通股指數曾跌21點或0.32%，低見6,656點，收市跌4點或0.06%，報6,673點。澳洲央行一如預期維持基準利率於1厘的歷史低位不變。另外，該國第二季實現經常帳盈餘59億澳元，為1975年第2季度以來首錄經常帳盈餘，遠好過預期，並創下新高。

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