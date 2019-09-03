【專家點評】花旗陳正犖：美國9月會再減息

五月以來，包括美國聯儲局在內的十間央行先後減息，可惜同一時間多個地區的政治不穩因素，進一步向市場響起警號。除了中美貿易戰及英國脫歐進展時好時壞，香港、克什米爾、意大利及阿根廷的風險亦顯著升溫，這令環球央行更加難靠一己之力拯救經濟，金融市場風險胃納轉差，似乎將持續更長時間。

某程度上，環球政局發展為投資帶來清晰啟示：經濟增長或無可避免再放緩；央行放鬆貨幣政策或有一定幫助，但要解決的難題較之前更沉重。我們維持建議投資者，在投資組合當中增持黃金及投資級別企業債。待股市進一步調整，才留意趁低吸納機會，畢竟標普五百指數截至上周五僅較之前高位低約百分之3。

早前的Jackson Hole全球央行年會上，多名央行官員都強調，貨幣政策不能解決政治問題，但貿易摩擦風險上升，仍然有機會驅使聯儲局更大力及更快速放寬貨幣政策。環球採購經理指數，已反映製造業陷入收縮，服務業發展亦接近盛衰分界線邊緣。市場目前估計年底前，美國或合共減息0.75厘，一年內共減息一厘的預期亦並非遙不可及。花旗基本預測是，聯儲局本月將再減息0.25厘，之後會否再行動，則視乎貿易摩擦及經濟數據變化。

儘管美國明年總統大選前，貿易政策有軟化的空間，不過我們相信始終要等到美股出現明顯下跌風險，特朗普才有機會「收心養性」。更重要的是「一隻手拍不響」，談判屬於雙向，觀乎近期中方態度，與華府談判的傾向較之前冷淡，局勢發展支持我們目前偏好較保守的投資策略。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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