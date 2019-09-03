【港股收市】恒指反覆跌98點　手機股揚升

港股周二走勢反覆，恒指低開後曾升109點至全日高位25,736點，惟再受中美貿易及本地政局消息拖累，全日收跌98點或0.39%，報25,527點，高低波幅237點。國企指數收報10,035點，跌67點或0.67%。主板全日成交638.15億元。

港股通(滬)錄逾14億元人民幣淨流入，全日餘額405.82億元人民幣。港股通(深)錄逾4億元人民幣淨流入，餘額415.77億元人民幣。

重磅股全線走軟，中移跌幅縮至0.23%，報64.75元；建行以近全日低位收市，報5.74元，跌1.2%；騰訊及滙豐控股午後轉跌，分別跌0.6%及0.18%。

中美兩國開始互徵新進口關稅，科技股及手機設備股逆市向好，舜宇光學連日獲北水追捧，股價連升四日，收升0.46%至109.7元；丘鈦科技漲3.09%。小米集團揚升4.19%，公司計劃最多斥120億元回購股份。

市場憂慮全球經濟增長放緩，削弱原油需求，油價隔晚走軟。油價受挫，兩大油企報跌，中海油及中石油分別跌1.04%及0.51%。

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