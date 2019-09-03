A股快報：滬綜指升0.2%　華為概念股凌厲

滬深三大指數反覆向上，滬綜指以全日高位2,930點收市，升6點或0.21%；深成指重上9,600點關，以高位9,633點收市，升64點或0.67%；創業板指升8點或0.49%，報1,660點。

滬指成交2,250.7億元人民幣(下同)，深指成交3,393.38億元。滬股通餘額507.43億元，淨流入逾12億元；深股通餘額528.05億元，淨流出逾8億元。外電報道，外資通過滬股通和深股通淨買入1809.7萬元A股股票，為連續4個交易日淨買入。

板塊方面，次新股飆逾6億元；電子器件及水泥股升逾2%；船舶製造、電訊、房地產及鋼鐵股靠穩。醫療器械、飛機製造及生物製藥股跌0.3至0.9%。

晶片概念股上揚，恒實科技、深科技、浩雲科技及聞泰科技漲停。

華為概念股升勢凌厲，華自科技、領益智造、永貴電器及國聯股份漲停。

軍工股續炒，深南股份、銀邦股份及寶塔實業漲停。

貴州茅台升0.11%，報1,140元。摩根士丹利稱，考慮到該股在疲弱市場中的防禦性，預計未來6至12個月仍有上行空間，將目標價由1,133元上調至1,350元。

科創板股份全線上揚，樂鑫科技飆20%表現最佳。

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