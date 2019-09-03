阿根廷央行與IMF就貨幣政策磋商

阿根廷央行行長桑德勒里斯表示，正與國際貨幣基金組織(IMF)就修改9月份貨幣政策目標進行磋商。

IMF此前向阿根廷授出的創紀錄560億美元貸款中，包括對央行定期評估的一系列指引。而隨着阿根廷披索兌美元急挫，市場質疑該國能否償還下一批約定的53億美元貸款。

面對政局不明朗導致大舉走資的壓力，阿根廷政府周日(1日)突然宣布實施資本管制，周一(2日)起生效，以免該國10月份大選前，外匯儲備進一步減少。IMF曾形容阿根廷的資本管制措施是「資本流動管理」，表明在這個「面臨挑戰的時刻」會繼續支持阿根廷。

桑德勒里斯透露，阿根廷央行未能實現7和8月的貨幣基礎目標，使流通現金總額升穿1.34萬億披索這個目標。新資本管制措施不能取代嚴格的貨幣政策，而是在高度不確定性情況下的補充措施。

他又稱，披索存款穩定，流動性水平保持高位，阿根廷的金融體系穩健，惟指該國需要建立基本政治共識領域，以避免選舉引發金融動盪。

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