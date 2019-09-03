【即市分析】高息煤炭股 邊隻最抵博？
2019年09月03日 10:00
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(美聯社圖片)
東方產經專欄作者股博士：港股低位浮浮沉沉，大市仍在靜待爆邊時機，信奉炒股唔炒市的投資者，或可留意近日轉強的煤炭股。兗州煤業(01171)於上周五公布派中期息高達1元人民幣，令市場頗感意外，昨日(周一)除自身股價暴漲18%外，亦帶動板塊逆市向上。(煤炭板塊：http://bit.ly/2lH0RKp )
在國內供給側改革的制衡下，煤炭價格的升跌周期其實不難捕捉。2016年至2017年，由於實行煤炭去產能、限產能，令市場供不應求，支持煤炭價格向上。惟2018年開始減少去產能，今年更結束供給側改革，煤炭價格亦由高位回落。
不過話說回頭，目前雖然沒有供給側改革，不過行業亦難重返大肆擴產、頂爛市的局面。一來內地現時着重環保，提倡青山綠水，煤炭生產受監控。二來大型煤企財政有改善，毋須再為還債而不計成本去增產，料煤價及盈利都可保持穩定。
兗煤管理層亦於業績記者會上指出，2019年上半年煤炭價格於中高位區間運行，雖然7月及8月出現調整，不過預料下半年煤價將反覆上升，料可每噸升穿600元人民幣。
作為行業龍頭的中國神華(01088)，財務狀況是行內最為穩陣的一員，截至今年6月底，集團淨現金達950億元人幣，即每股現金值約5.25元，相當於現股價33%，料可保持6厘股息率。再睇股價走勢，該股昨配合成交大升3.6%至15.88元，距8月初的全年低位僅8%，且股價突破7月中以來的下降軌，現14日RSI向上，MACD牛叉擴闊，若成交配合，短線目標睇17元。
至於派高息的兗煤，獲大行中金唱好，指其受惠精煤量價齊升，加上財務費用回落，盈利超出預期，上調今明兩年H股盈利預測，目標價睇9元，以現價8元水平，潛在升幅逾1成。不過，短期其股價升幅已大，宜候低再作部署。
至於中煤能源(01898)過去三年股價一直向下，股價弱勢，且相比起股息超高的神華及兗煤，防守性相對弱，故不建議沾手。
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