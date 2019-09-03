【即市分析】高息煤炭股　邊隻最抵博？

在國內供給側改革的制衡下，煤炭價格的升跌周期其實不難捕捉。2016年至2017年，由於實行煤炭去產能、限產能，令市場供不應求，支持煤炭價格向上。惟2018年開始減少去產能，今年更結束供給側改革，煤炭價格亦由高位回落。

不過話說回頭，目前雖然沒有供給側改革，不過行業亦難重返大肆擴產、頂爛市的局面。一來內地現時着重環保，提倡青山綠水，煤炭生產受監控。二來大型煤企財政有改善，毋須再為還債而不計成本去增產，料煤價及盈利都可保持穩定。

兗煤管理層亦於業績記者會上指出，2019年上半年煤炭價格於中高位區間運行，雖然7月及8月出現調整，不過預料下半年煤價將反覆上升，料可每噸升穿600元人民幣。

至於派高息的兗煤，獲大行中金唱好，指其受惠精煤量價齊升，加上財務費用回落，盈利超出預期，上調今明兩年H股盈利預測，目標價睇9元，以現價8元水平，潛在升幅逾1成。不過，短期其股價升幅已大，宜候低再作部署。

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