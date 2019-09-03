【瑞銀推介】騰訊回購支持股價 看好可吼認購證
2019年09月03日 10:53
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周一(9月2日)大市雖向下，不過整體方向未明。
藍籌股中表現較好的有騰訊控股，上周有外電指公司旗下的騰訊音樂正接受中國反壟斷調查，股價因而受挫，之後股價低位有支持，加上公司上周五(8月30日)連續第3日斥資3,900萬港元回購股份，騰訊股價反彈，兩日已累計反彈3.5%，更重上10天線的位置。如投資者看好該股，可留意認購證(23444)，行使價364.08元，2019年12月到期，有效槓桿約11倍。
不過根據瑞銀過去兩日的即市資金流紀錄，當騰訊股價做好時，資金流入其認沽證，反映投資者或看淡該股短線的走勢。如投資者看淡該股，可留意認沽證(23438)，行使價314.8元，2019年11月到期，有效槓桿約8.3倍。
周一藍籌股中表現較差的則要數港鐵公司，近期受到修例風波影響而受沽壓，股價由7月的高位反覆向下，8月至今已跌近15%。港鐵近日車站設施受到破壞，而車站的列車服務不時停止，加上港鐵旗下商場項目多，近月的示威衝突或多或少影響商場的生意，令股價受壓。
根據瑞銀於周一的即市資金流紀錄，資金流入港鐵認沽證，反映投資者或看淡該股短線的走勢。如投資者看淡港鐵，可留意認沽證(20954)，行使價46.41元，2019年12月到期，有效槓桿約9.4倍。
不過由於近日港鐵跌勢非常急，現時的9天RSI相對強弱指數已跌近30，開始接近市場人士普遍認為超賣的水平。投資者可留意股價會否在低位出現技術反彈或吸引資金吸納。如投資者看好港鐵，可留意認購證(23322)，行使價50.05元，2019年12月到期，有效槓桿約11倍。
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