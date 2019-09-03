【瑞銀推介】騰訊回購支持股價　看好可吼認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周一(9月2日)大市雖向下，不過整體方向未明。

周一藍籌股中表現較差的則要數港鐵公司，近期受到修例風波影響而受沽壓，股價由7月的高位反覆向下，8月至今已跌近15%。港鐵近日車站設施受到破壞，而車站的列車服務不時停止，加上港鐵旗下商場項目多，近月的示威衝突或多或少影響商場的生意，令股價受壓。

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