郭明錤：華為5G手機明年銷量料破億

天風國際分析師郭明錤發表報告預計，華為手機今年出貨量最高可達2.3億部，而2020年更可達2.5億部。

報告指出，為提高出貨量，華為正增加5G手機的數量，希望2020年率先成為5G手機出貨量破億的廠商。相比蘋果公司(Apple Inc.)及一眾Android手機廠商來說，華為在5G技術上實力較強，能夠完成整個產業鏈，這些條件足以支撐其目標。

在提高出貨量上，華為會通過減價促銷舊款機，以吸引更多國外市場的用戶。郭指，華為將盡力提升中國市佔率，預期中國手機市場受惠於5G換機需求，2020年出貨量有望回穩。同時，估計華為在中國的市佔率將由2019年的35%至40%，提升至2020年的45%至50%。

另外，手機產業鏈相關人士表示，受益於三攝與ToF(Time-of-Flight)(飛時測距)滲透率增長，預計華為2020年採購手機相機的數量將增長15%至25%，令相關零部件產值或出貨量有望顯著增長。

華為早前公布2019年上半年業績顯示，今年上半年智能手機發貨量1.18億台，按年增24%。上半年銷售收入4,013億元人民幣，按年升23.2%。

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