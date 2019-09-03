【深度解構】貿戰下絕處逢生！新iPhone銷情逆市看漲？

每年一度的新款iPhone已落實於美國時間9月10日公布，而3款新機的賣相及配置，亦早已在網上流傳；接下來最受關注的，將是蘋果公司(Apple Inc.)在全球的銷售對策。雖然今明兩年，Apple要面對關稅的重壓，以及全球經濟出現隱憂；而5G推出緩慢，手機市場未能有突破，但新iPhone亦未必一面倒被看淡；有分析指，Apple反而有機會借貿易壁壘的「東風」，交出令人意外的銷售成績。

●摩通：新iPhone成本大降一成二

市場估計，新一代的iPhone定價，將與現時的iPhone系列持平。在價格不能有大變動下，成本控制及擴大市場份額就成了Apple管理層今年最重要的任務。

事實上，面對中美貿戰不斷升溫，Apple已先行在成本方面作出有效控制。外媒日前引述摩根大通(JP Morgan)一份報告指出，Apple盡力為新iPhone削減成本達7%至12%，為減低關稅影響做準備。相對於現役的iPhone XS系列，每部新機的平均成本削減了30至50美元。

能夠削減成本，主要因為智能手機需求下降及華為被封殺事件，令記憶體的價格大跌。同時間，Apple亦主動移除3D Touch元件來節省成本。

另外，外媒報道指，今年推出的新iPhone，每月會有約25萬部移至印度的富士康廠房生產，當中75%預計會出口到其他市場。這亦可能減低關稅帶來的影響。值得一提的是，全球的iPhone約有三分之一銷往美國；換言之，有三分之二的iPhone會得因成本下降，為Apple取得更大的利潤。

●特朗普助拳 反攻歐洲

至於在市場銷售方面，今年的貿易戰及科技戰，對Apple來說可謂「既有危，亦有機」，說不定反而變相幫助了他們一把。

以歐洲市場為例，近年華為在當地急速冒起，逐漸成為一大勢力。科技產品分析機構Canalys的數據顯示，今年首季，華為其實已成為歐洲第三大手機品牌，其勢頭本來有望在今年取代Apple居次席。但在這危急關頭，Apple獲美國總統特朗普「助拳」，透過禁止Google提供Android系統來痛擊華為。科技產業界一般都預期，iPhone可以從中獲益，奪回部分被華為所攻佔的市場份額。

●日韓紛爭 漁人得利

在iPhone佔有絕對優勢的日本市場，分析指Apple亦可能有意外驚喜。原因是華為被壓制後，原先以為三星可以乘勢反擊，但日韓兩國交惡，卻令iPhone有機會蠶食華為及三星的份額，擴大優勢。

目前，iPhone在當地的市場佔有率超過50%；而三星憑藉口碑甚佳的Galaxy S10系列，4月至6月的市佔攀上6年高峰，但也不過是達到9.8%，而且這是日韓兩國關係緊張之前的數據。分析指，兩國交惡，加上南韓人早前已開始有罷買日貨的情況，或令日本人對南韓產品的觀感有所下降，影響三星新發布的旗艦手機Galaxy Note 10在日本的銷路。

●中國市場將是成敗關鍵

不過，對於Apple來說，最難測度的始終是今明兩年的中國市場，但也是絕對影響該公司營收的關鍵。須知道，近年iPhone在內地銷量，差不多佔去Apple手機總銷售量近兩成。

觀乎去年，Apple特意設計了一款較低價的iPhone XR來攻打內地及其他新興市場，當時CEO庫克更不諱言，從中國市場中學到要加入「大屏幕」及「雙卡雙待」兩大特點。不過，iPhone XR受歡迎程度卻未如他們所預期，最終仍得要啟動「減價」這項必殺技。

今年的新iPhone，傳聞所有機種都會設有「雙卡雙待」版，以吸引內地買家；另外，亦有報道指，在新iPhone配色上，Apple參考了多部內地大賣的手機，盡量迎合內地人的口味。

新iPhone遇上了中美貿戰升級，中國經濟下行，如何打這場中國銷售戰，將是整個智能手機產業鏈所關注的事。

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