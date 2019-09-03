【午市重點睇】美匯高見99.3 金價回落
2019年09月03日 12:04
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●美匯指數高見99.327，續於2017年5月以來高位上落，離岸人民幣(CNH)升上7.187，港匯弱見7.8441，圓匯報106.28，歐元反覆處1.0939，英鎊進一步跌至1.2034。金價回落至1,524美元。布油升上58.71美元，紐油見54.89美元。道指期貨跌逾百點。
●恒生指數半日收報25,601點，跌24點或0.1%，主板成交逾334億港元。國企指數亦跌60點或0.6%，報10,043點。 https://bit.ly/2lQewil
-金山軟件炒高逾7%。
-擬最高斥120億元回購股份，小米曾漲近7%。
-高盛上調鞍鋼評級及目標價。
●港股格局：陳炳強指恒指表現較A股遜。 https://bit.ly/2lAGdvp
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●亞洲股市：日澳股報跌，韓股靠穩。
●沙特阿美更換主席，為上市鋪路？
●阿根廷央行與國際貨幣基金組織(IMF)就貨幣政策磋商。
●澳洲次季經常帳盈餘59億澳元，創新高。
●南韓8月通脹跌至紀錄新低。
●港元拆息︰隔夜息失守1厘，1個月重上2厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0884，較上日開市價下調1點子，呈六連跌。
-人行不進行逆回購操作。
-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.51厘。
-人民幣又破底，兌每百港元撲92。 https://bit.ly/2lvWNwz
●【深度解構】貿戰下絕處逢生！新iPhone銷情逆市看漲？ https://bit.ly/2k0IqQC
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