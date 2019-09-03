【專家點評】龔成：商場拆舖的數字遊戲

要賺錢的其中一個方法，就是大玩數字遊戲，將一整個商場經過改頭換面，然後再分拆出售，就是其中一種玩法。

尖沙咀的首都廣場，講述當中高明的賺錢術，但對買了這些舖的小投資者來說，這卻是高明的掠錢術。

該商場現時仍是一個死場，而所定的租約亦是十分奇怪，無論對買舖的業主，又或對租客來說亦大玩數字玩遊，財技手法相當高明。

--重組、分拆、包裝--

當中的賺錢手法，原理是重組、分拆、包裝，再重新定位，只要包裝、定位、宣傳得宜，就能在數字遊戲的變化中賺錢，至於買入這些拆舖的小投資者，必須注意該公司的管理是否有保證。

這些拆舖的賣點是入場費低，令小投資者都能擁有一個舖，但這絕不是投資的理由，很多小投資者卻不明白而盲目投資，因為項目價值才是投資與否重點，若然是沒有價值的項目，再低入場費也沒有意思。而這些拆舖的價值往往不如想像。

這些拆舖的玩法，都離不開玩數字遊戲。至於這些數字遊戲，關鍵是明白2+2=4，也可化成1+3、5-1等等。即是相同事物的不同角度與變化，而最重要的，是思考市場需要那角度，那定位最能提升價值。

當發現一個場，其價值沒有完全發揮，若果區內缺乏一些蚊型舖，將該場改成多個蚊型舖就能填補市場上的需要，那就能利用數字遊戲去賺錢。

在發展商的角度，當然要先評估變化後的價值，例如評估若分拆後每個舖大約能賣出多少錢，改裝商場的成本是多少，當中的資金成本，機會成本等。當估算到有一個不錯的回報，足以抵銷背後所承受的風險，那就值得投資了。

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