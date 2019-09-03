三星進軍中國市場27年 由組裝至高端品 投資額高達...

據內地網站報道，南韓三星電子進入中國市場至今已有27年，正不斷擴大在華的業務與投資。數據顯示，由1992年中韓建交至2018年底，三星在華累計投資349億美元(逾2,722億港元)，其中228億美元(約1,778億港元)為近6年的耗資。

據了解，最初進入內地的三星，集中投資在東莞、惠州及天津等東部沿海地區，業務領域主要以電子業為中心的單純組裝加工業。1995年成立的蘇州三星電子，生產產品從微波爐及雪櫃，逐步拓展至洗衣機、冷氣機等相對低端製造的產品。

到2000年開始，業務領域從電子業開始陸續進入金融、酒店等，如今涉及電子、金融、重工業及服務業等領域，公司在內地逐漸形成完整的產業鏈。

同時，三星加強在華的研發能力，目前在北京、西安、南京及深圳等地擁有7個研究所，共逾5,000名研發人員，主要在半導體、通信、軟件及設計等領域進行研發。

2012年後，三星開始在華投資半導體、液晶面板、電動汽車電池等尖端產業。以天津為例，2018年底，三星銳意在天津發展全球領先的車用MLCC工廠(多層陶瓷電容器)及動力電池生產線等高端製造項目，預計2019年底建成，2020年投產。

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