【瑞通推介】小米回購消息刺激股價　牛證購證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚假期休市，恒指周一(2日)收報25,626點，跌98點，繼續呈窄幅上落走勢。

恒指周二(3日)早段曾跌逾100點，跌穿25,500點後獲承接，跌幅收窄，重上25,600點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾4,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,000萬元，反映投資者預期後市走勢有改善。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,300至26,399點。

據報捷克企業捷信集團料在港集資約15億美元，有望成為香港今年最大型新股。不過，沙特阿美未有回應會否考慮將香港作為海外第二上市地。周一港股成交額回落至678億元，香港交易所跑輸大市跌約1%，回落至238元以下。周二早段於236至238元水平好淡爭持。周一有逾240萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有17萬元淨流出。

小米集團公布回購120億港元股份，刺激股價上揚，周二早段高開超過5%。市場上較受歡迎認購證條款約為行使價10元及2020年1月到期。

美團點評今年第二季首次實現盈利為市場帶來驚喜，業績後一度衝上77元創上市新高，其後連跌5個交易日，但跌幅不大，暫亦守穩約72.7元的10天線。股份周二早段曾下試73元邊，後市或要考驗10天線(約72.7元)支持。周一有逾220萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有48萬元淨流出。

中銀保監近日發布調整部分人身險準備金評估利率水平，有券商認為這將加大保險產品銷售難度。中國人壽周一跌近1%收報18.16元，周二早段低開於18元後回穩，在20天線水平徘徊。周一有近150萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有36萬元淨流出。

中國神華半年利潤按年微跌1%，績後股份獲資金追捧，以接近全日高位收市，升幅逾3.66%，重返50天線附近。股份周二早段一度調整約1%。周一有53萬元淨流入其好倉。

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